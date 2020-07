Laine parklas olevad autod võtsid jalutajatelt tee

Spaahotell Laine parklas pargivad luigemaja juures autod nii vastu Väikese viigi äärt, et ümber viigi jalutada soovijad sealt mööda ei pääse.

„See on lubamatu,” ütles Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu.

Sama kinnitas ka Laine juhataja Irene Väli. Sealse parkimise korraldamine on spaahotell Laine ülesanne. Väli pakkus, et äkki oli parkla nii täis, et mujale ei olnud parkida ning lubas asja kontrollida. Väli arvas, et võib-olla tuleb parkla tõkked ümber tõsta, et ka jalutajatele ruumi jääks.

Mäesalu lubas, et suve lõpus läheb Laine ümbruses teekatte uuendamiseks, siis kontrollivad nad ka parkimise üle.

Malle-Liisa Raigla fotod