Läänemaale lisandus üks koroonahaige

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 481 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, lisandus 8 positiivset testi tulemust.

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus kolm positiivset testi tulemust Ida-Virumaale, neist kaks Narva linna, kolm Harjumaale, neist kaks Tallinnasse, üks Läänemaale ja üks Tartumaale.

Statistikas lisandus Läänemaale üle 35aastane mees. Terviseameti vaneminspektori Lea Kiisi sõnul on taaskord tegemist inimesega, kellel on küll rahvastikuregistrijärgne elukoht Läänemaal, kuid reaalselt Läänemaal ei ela. Koroonaviirus on rahvastikuregistri järgi tuvastatud 14 läänemaalasel, kuid reaalselt on neist Läänemaal haiguse läbipõdenud viis inimest. Kõik eelnevalt nakatunud on viirusest paranenud.

Ühel juhul toimus nakatumine töökohal ja inimene oli juba varasemat kontaktsena jälgimisel, ühel juhul tuvastati nakatumine enne plaanilist operatsiooni, ühel juhul toimus nakatumine peresiseselt ja ühel juhul toodi nakkus välismaalt. Kahel juhul on nakatumise päritolu hetkel teadmata.

Hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi kolm inimest, juhitaval hingamisel pole ühtegi patsienti. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 69 inimese elu.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 391 COVID-19 haigusjuhtumit 378 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 1 889 inimest. Neist 1 427 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (75,5%), 462 inimese puhul (24,5%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, st ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud enam kui 111 tuhat esmast testi, nendest 2011 ehk 1,8 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Terviseamet tuletab meelde, et COVID-19 põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku vältimiseks endiselt nii hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda kui kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi jätta. Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui 2 meetrit.