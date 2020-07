Tööandjad: ka elamisõiguseta välismaalased võiks töötada aasta lõpuni

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda tegid valitsusele ettepaneku lubada Eestis õigusliku alusega viibivatel välismaalastel töötada vähemalt kuni käesoleva aasta lõpuni, sõltumata nende elamisõiguse kehtivusest.

Peaminister Jüri Ratasele saadetud kirjas tervitavad tööandjad valitsuse esmaspäevast otsust lubada Eestisse taas hooajatöölised. Kuna väärt oskustööliste leidmine on nende sõnul aega nõudev ja kulukas, sooviks nad hoida praegusi töölisi vähemalt aasta lõpuni, seda tingimusel, et isikul on registreeritud töökoht ning tema igakuine sissetulek on võrdne või kõrgem Eesti keskmisest töötasust.

“Rõhutame, et ettevõtjate esimene eelistus on võtta tööle kohalikke töötajaid, kuid paljusid ametikohti ei ole võimalik täita kohalike töötajatega, sest neil pole vastavaid oskuseid. Kriisi tingimustes suureneb kindlasti töötute arv, kuid neil ei ole reeglina vajalikke oskusi, et koheselt näiteks tööstussektoris oskustööliseks minna,” seisab kirjas.

“Samuti ei ole võimalik töötul paari kuuga omandada vajalikke oskusi. Lisaks tuleb arvestada sellega, et erinevate toetusmeetmete tulemusena ei pruugi kohalikel töötajatel olla motivatsiooni naasta kiirelt tööturule,” leiavad tööandjad.

Tööandjad toonitasid, et ettevõtjad vajavad peamiselt oskustöölisi, mitte lihttöölisi. “Ettevõtjate huvi hoida palgal välismaalasest lihttöötajat vähendab välismaalaste seaduses olev nõue, mille kohaselt tuleb ka lühiajaliselt Eestis töötavale välismaalasele maksta vähemalt Eesti keskmist palka.”

“Meile teadaolevalt jäävad palgamäärad välismaalastest oskustöölistele keskmiselt 1–1,5 Eesti keskmise palga piiresse, mis tähendab, et kindlasti ei ole tegemist odava tööjõuga,” seisab kirjas.