Rea Raus jõudis järjega Keskerakonda 

Keskerakonnaga liitus kasvatusteadlane ja jätkusuutliku arengu asjatundja Rea Raus, kes soovib anda oma panuse Euroopa Liidu roheleppe rakendamisse ning kestlikku arengut toetava poliitika väljatöötamisse. See on viies kord, kui Raus mõne erakonnaga liitunud on.

„Elame praegu murrangulisel ajal – võtmeküsimus on, kuidas samaaegselt taastada ja hoida loodust, arendada majandust ning parandada elukvaliteeti,” ütles Tampere ülikooli kasvatusteaduste doktor Raus.

Läänemaa ühisgümnaasiumis, Haapsalu kutsehariduskeskuses, Tallinna ülikooli Haapsalu kolledžis ning Statera jätkusuutliku arengu uurimis- ja praktikakeskuses töötav Raus on seisukohal, et varasemast enam vajab lahtimõtestamist toidujulgeolek. „Eriolukorra ajal tõusis see teema teravalt päevakorda ja Keskerakonnal kui Eesti poliitika suurimal jõul on suur võimalus selles valdkonnas nii Euroopa Liidu kui ka kohalikul tasandil otsustavaid samme astuda,” rääkis Raus.

Haapsalus elav Raus kinnitab, et kandideerib ka 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimistel. „Lisaks kestliku arengu teemadele seisan väikeettevõtluse, eelkõige maapiirkonnas tegutsevate ettevõtete toetamise eest. Pooldan maksuerisuste kehtestamist,” lisas Raus, kes soovib käima lükata Keskerakonna Roheliste kogu tegevuse.

Keskerakonna juhatuse liige Jaak Aab ütles, et Raus tõstab erakonna võimekust keskkonnateemade ja rohemajanduse valdkonnas. „Metsamajandus, roheenergia ja ökoloogiline jalajälg – need on vaid mõned märksõnad, kus ootame Rea Rausilt sisendit,” lausus riigihalduse minister Aab.

Rea Raus on kaks korda olnud sotsiaaldemokraatliku erakonna liige (2004-2009 ja 2011-2017), ta on kuulunud ka praeguseks tegevuse lõpetanud erakonda Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica (2002-2005) ja olnud 2017. aastal ka Eestimaa Roheliste liige.