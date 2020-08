Karilaid taandus linnafirmade nõukogudest

Haapsalu linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid astus tagasi oma kohtadelt Haapsalu Linnahoolduse ja Haapsalu Linnamajanduse nõukogus, esimeses astub tema asemele ja teises võttis teatepulga üle Rea Raus.

„Pärast Eesti Panga nõukogu liikmeks saamist tuleb midagi delegeerida. Volikogu esimees, riigikogu õiguskomisjoni esimees, Keskerakonna aseesimees – tööpõld on niigi piisavalt suur,” põhjendas Karilaid oma taandumist. „Toomas Schmidt toob oma pädevusega heakorda Ridala mõõdet, Rea Raus jällegi rohelist mõttetahku,” selgitas ta valiku tagamaid.

Kuigi kohad linnafirmade nõukogudes on võimuerakondade vahel täpselt ära jagatud ja mõeldud üldiselt erakonna liikmetele, kinnitasid nii Karilaid kui ka Isamaasse kuuluv ja valimisliidu Meie Inimesed ridades Haapsalu volikokku kandideerinud Toomas Schmidt, et seekord on koer mujale maetud. „Minu jaoks on tähtis, et Ridala asjad ka korda saaksid,” kostis Schmidt.

