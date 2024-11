Tormituul viis elektri tuhandetest kodudest

Nädalavahetusel möllanud tormituul rebis Läänemaal lahti mitme maja katuse, murdis puid, mis kukkusid nii teedele kui ka elektriliinidele põhjustades elektrikatkestusi.

Läänemaal oli nädalavahetusel kokku 16 keskpinge riket, mille tõttu olid elektrita 3745 majapidamist.

Reede õhtust esmaspäeva hommikuni elektrita olnud Haeska küla elanikku Rea Rausi pahandas elektrikatkestuse juures enim see, et infot ei antud, vaid lubati, et elekter taastub kolme tunni pärast, seejärel õhtuks, järgmiseks päevaks. Tema sõnul on mõistetav, et tormi tõttu võibki elekter ära minna ja kui öelda, et taastamine võtab aega kaks ööpäeva, siis teaks ta sellega arvestada. S