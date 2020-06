Juhtkiri: üürimaja toetab maaelu

Lääne-Nigula vallavalitsus võttis koos ärimees Koit Uusiga ette üürimaja ehituse. Moodsas majas on 18 kolme-, kahe- ja ühetoalist korterit, mis valmivad augusti lõpuks. 1. septembril, kui õpilased kooli lähevad, loodetakse võtmed esimestele üürnikele üle anda.

Lääne-Nigula valla raha kaks miljonit eurot maksva maja ehitamiseks ei kulu, see tehakse valmis Kredexi toel ja eraettevõtja rahaga. Küll aga saab Lääne-Nigula vald kaasa rääkida, mis tingimustel ja kellele kortereid välja üürida.

Tilga tõrvana meepotis tundub esimese hooga hind – üür ulatub paarisajast eurost kolmesaja euroni. Jah, see on kindlasti odavam kui Tallinnas, Pärnus ja Haapsalus, aga odav mitte. Kohaliku omavalitsusega koostöös ehitatud üürimaja puhul läheb mõte iseenesest nn sotsiaalmajadele või -korteritele, mida leidub igas vallas ja linnas. Enamasti mitte kõige paremas korras ja mitte kõige paremini hakkama saavatele valla- või linnaelanikele. Ühest küljest võibki tekkida küsimus, kellele või milleks Maali üürimaja üldse ehitatakse, kui selle ehitamise tingimus on, et kortereid tuleb välja üürida turuhinnaga.

Teisest küljest on just Maali üürimaja see, mis peaks murdma arusaama, et maaelu on midagi nigelat ja odavat. Et maale tagasi pöörduvad linnast vaid need, kes pole seal hakkama saanud. Või elavad seal need, kes pole kunagi ära pääsenudki. See kõlab aksioomina, aga ei ole.

Kunagise maaeluministri Mart Järviku unelm maaelu ellu äratamisest võib täituda, aga mitte utoopiana elustada maa jagamisega 1930. aastate talupidamine. Pigem elustavad maaelu moodsad üürimajad. Linnamäe on olnud kasvav ja arenev maakoht juba enne, kui seal üürimaja ehitus algas. Võib vaid aimata, kui palju see edaspidi arengule hoogu juurde annab. Viimast ennustab see, et üüriletulijaid on rohkem, kui majas on kortereid.