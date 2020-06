MTA tuletab meelde: ümbrikupalk ei tööta sinu kasuks

Maksu- ja tolliamet (MTA) alustas tänasest kampaaniaga, millega tuletab suveks tööd otsivatele noortele meelde „mustalt” töötamise varjupooli.

„Suvel soovivad paljud õppivad noored minna kuuks või paariks tööle, et teenida raha ja saada kogemusi. Kuid just hooajatöödel ning noorte seas on keskmisest suurem risk, et neile võidakse pakkuda kas osa või kogu palk ümbrikus,” ütles MTA maksuauditi osakonna valdkonna juht Oscar Õun.

„Kui oled nõustunud, et saad töötasu mitteametlikult, võtad mitmeid riske – näiteks ei saa olla kindel, et saad kokku lepitud töötasu kätte, haigestumise korral on väiksem haigushüvitis või pole seda üldse, sulle ei laiene töötaja seaduses ette nähtud õigused, loobud võimalusest saada õiglast vanemahüvitist,” loetles Õun. „Lisaks on maksuametil võimalus maksmata jäänud tulumaks välja nõuda ka töötajalt,” lisas Õun.

MTA kontrollid näitavad, et just suvekuudel suureneb ümbrikupalga maksmisega seotud rikkumiste hulk. Näiteks mullu oli aasta keskmine selliste rikkumiste hulk keskmiselt 5,9 protsenti kontrollitud isikutest, juunikuus oli aga korrektselt tööle vormistamata ja seega ka maksud tasumata koguni 12,7 protsendil kontrollitud töötajatest.

Samuti näitab MTA tellitud maksutahte uuring, et just noored on nii oma teadmistelt kui ka hoiakutelt ümbrikupalgale keskmisest vastuvõtlikumad. Vaid 60 protsenti 15-24 aastastest arvab, et „mustalt” töötamine on vale.

Ümbrikupalk on Eestis jätkuvalt suurim maksuprobleem, mille tõttu kaotas Eesti riik eelmisel aastal hinnanguliselt 134 miljonit eurot maksuraha. Hinnanguliselt saab töötasu nö ümbrikus 6% töötajatest ja ca 25% Eesti ettevõtetest maksab töötajatele osaliselt ümbrikupalka.