Juhtkiri: Ameerika halb eeskuju

President Donald Trumpi esimest ametiaega jäävad meenutama rassismivastased meeleavaldused. Mitmendat päeva kestvad rahutused paljastavad kaua kogunenud viha ja vimma, mis otsib väljapääsu.

Lihtne oleks öelda, et põhjuseks on tööpuudus ja koroonasurmade laine. Hirm uue laastava haiguse ees harilikult liidab ühiskondi, olgu liidriks demokraat või diktaator. Ameerikas on läinud aga vastupidi.

President kehastab Ameerikat. Trumpile pole võõrad rassistlikud märkused. Välispoliitikas on ta ajanud isepäist joont, toonitades Ameerika enda esmaseid huvisid. Kui isekuse ja hoolimatuse võrdkuju on saanud peaaegu neli aastat Valges Majas lammutada, on loogiline, et ta on julgustanud tuhandeid ameeriklasi, kes seni on oma rassistlikke mõtteid vaka all hoidnud.

Niisamuti on Trumpi valitsus päev päeva järel kahandanud lootust ja usaldust neis ameeriklastes, kes on uskunud, et Ameerika on võrdsete võimaluste riik, mis iseseisvus kunagi selleks, et kedagi ei kiusataks taga nahavärvi või usutunnistuse pärast. Väljendavad ju seda Emma Lazaruse sonetiread, mis on Vabadussamba jalamil pronksi valatud: „Too minu juurde vaesed, väsinud ja vabaduse ootel kössitavad hulgad…” Kolm aastat tagasi said just need read Trumpi immigratsioonipoliitika vastase protestiliikumise loosungiks.

Sõnavabadus seisab Ameerika konstitutsioonis, mustanahaliste võrdsete õiguste eest valgetega on ameeriklased valanud verd kodusõjas. Trump kui president on aga olnud rassismi sümboliks. Pole ime, et vimm on kasvanud lootusetuseks, mille väljavalamiseks pole ükski vahend liiga karm. Trump on eeskujuks Eesti paremäärmuslastele EKREst ja Isamaast. Kui Ameerika praeguse presidendi ja tema valitsemise idealiseerimine rahvuslaste hulgas kestab kaua, siis võib ka Eestis minna nii nagu praegu Ameerika tänavail.