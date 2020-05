Taebla kool võttis ehituse vastu

Täna allkirjastasid Taebla kooli direktor Jaanus Mägi, Lääne-Nigula valla esindajad ning koolimaja ehitusega seotud inimesed Taebla kooli üleandmise akti.

Taebla kooli direktor Jaanus Mägi on valminud kooliga rahul, vaid see on tema meelest kurb, et lapsed said uues koolimajas käia vaid kaks nädalat. „Aga tagasiside lastel on, et nad tahavad tagasi tulla,” ütles Mägi.

Lääne-Nigula volikogu esimees Neeme Suur ütles, et eelmine koolimaja oli sügavalt oma aja arhitektuuriline ja ehituskvaliteediline näide. „Lammutamine pole positiivse mainega, aga seda lammutada võis olla hea tunne,” ütles Suur.

Mägi lisas, et vana koolimaja elab edasi kelgu- ja suusamäena.

Suure sõnul on töid kooli ümber veel – korda tuleb teha spordihoone ja kooli juures olev lage plats ootab staadioni tegemist. „See tähendab, et töö läheb edasi,” ütles Suur.

Seda, et on veel mida teha, kinnitas ka Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus. „Seda maja sisuga täita, on igapäevane töö,” ütles Lõhmus.

Ta meenutas, et kevadel oli plaanis ümbruskonna rahvale teha avatud uste päev, kuid tõenäoliselt lükkub see siiski sügisesse.

Samuti meenutasid nii Suur kui ka Lõhmus kooli ehitusprotsessi, mis algas juba 2014. aastal.

Õppetöö algas koolis pärast talvist koolivaheaega 2. märtsil. Kaks nädalat hiljem, 16. märtsil viidi kõik Eesti koolid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks üle e-õppele.

Üleandmise aktile kirjutasid alla projekteerija AS Resand esindaja Kalju Kisand, ehitaja OÜ Tesron esindaja Kaspar Viks, omanikujärelvalve Ösel Consulting esindaja Gerhard Rooda, Lääne-Nigula volikogu esimees Neeme Suur, Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus ja Taebla kooli direktor Jaanus Mägi.

Malle-Liisa Raigla fotod