Kätlin Rohilaid-Aljaste: see oli nagu üks suur rallisõit

Praeguseks 1700 last arvutitega varustanud algatus „Igale koolilapsele arvuti” sündis metsa sees väikeses Koheri külas Läänemaal.

Kindlasti on paljud kuulnud eriolukorra esimestel päevadel sündinud algatusest, mille kaudu said koduõppele sunnitud lapsed endale tasuta arvuti. Vähesed aga teavad, et selle käivitas Haapsalus sündinud ja kasvanud Kätlin Rohilaid-Aljaste, kelle esivanemad on elanud linna külje all pisikeses Koheri külas kuus põlve.

Koheri oli koht, kuhu Kätlin pärast sündimist esimest korda toodi. Viimased kümme aastat on Rohilaid-Aljaste jaganud end Koheri ja Tallinna vahel. Just Koheris algas ja sealt juhtis ta arvutite vahendamist – eriolukord näitas, et igal pool võivad sündida suured asjad.

