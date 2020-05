Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi lükkab viiruse tõttu Eesti meistrivõistluste alguse edasi

Kuigi Eesti noorte jalgpalli meistrivõistluste kevadringi mängud algavad mai lõpust, lükkab Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi Lihula hooldekodu koroonapuhangu tõttu mängud sügisesse

Eesti noorte jalgpalli meistrivõistluste kevadring algab vastavalt vanusegruppidele 30. maist, ehk kaks kuud tavapärasest hiljem.

Enne hooaja uut algust, kriisi ajal, saatis jalgpalliliit klubidele ka küsitluse. Juba siis, arvestades viiruse olukorda Eestis pakkus Lõuna-Läänemaa JK välja võimaluse, et 2020. aasta noorte meistrivõistlustel kevadring üldse ära jätta ja mängida ainult sügisring. Kuid otsustati teisti.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi alustab oma 22 meistrivõistluste hooaega, kuid kogu maailma ja meie koduriiki halvanud viirusepuhang on tillukese maaklubi plaane oluliselt mõjutanud.

Kogu kriisi aja treenisid klubi U16 meeskonna liikmed, nii nagu igas teiseski Eesti jalgpalliklubis, iseseisvalt. Treener saatis igaks nädalaks jalgpalluritele individuaalse treeningplaani ja noored jalgpallurid treenisid kohusetundlikult.

Kuigi jalgpalluritel oli võimalus õuetingimustes ühistreeninguid alustada enne riikliku eriolukorra lõppemist, alustasid noored lõunaläänlased, et mitte riske võtta, 18. maist. Lastevanematele saadetud kirjas selgitas klubi enne, kuidas treeninguid läbi viiakse, kui suurtes gruppides tohib treenida jne. Olukorda arvesse võttes on emad-isad need, kes otsustavad, kas lubada laps treeningule või mitte. Et lastel oleks kõik turvaline, lasi treener teha koroonatesti, mis osutus negatiivseks. Poisid ootasid esimest treeningut, et õhinaga asja kallale asuda.

Kahjuks tulid enne esimest ühistreeningut ärevad teated Lihula hooldekodust, kus koroonaviirusesse oli nakatunud mitmeid patsiente. Murelikud lapsevanemad hakkasid helistama, kirjutama. Paljud küsisid nõu, kuid paljud ka keelasid antud olukorras oma lapsi Lihulasse treeningutele. Loomulikult on hirm, mis lapsevanemaid valdas, igati mõistetav ja arusaadav ning igati aktsepteeritav on ka otsus oma lapsi treeningutele mitte lubada.

Terve nädala elasime uute uudiste ootuses, et otsustada, kuidas ja mida edasi teha. Treeningud poistega, kes nendel osalesid, olid kvaliteetsed. Oli näha, et noored on eriolukorra ajal olnud hoolsad ja individuaalselt oma asjadega hästi hakkama saanud.

Kogu nädal oli õhus ka väike võimalus, et äkki peame Eesti meistrivõistluste algust nihutama. Lähtuda saime ainult lastevanemate otsustest, kes kas lubavad oma lapsed treeningule või mitte, sest sellises olukorras pole treener keelaja-käskija. Oleme väike maaklubi ja iga poisi osalemine treeningutel-mängudel on ülioluline.

Konsulteerides ka nii Eesti jalgpalli liidu president Aivar Pohlakuga, kui ka noortekomisjoni vastava liigahalduriga, sai klubi positiivset tagasisidet. Viimased arengud nii Lihulas tervikuna, kui suhtlustest vanematega ongi viinud olukorrani, kus pidime vastu võtma keerulise, kuid ainuõige otsuse – mitte vastu võtta külalisvõistkondi ega rännata ka ise võõrsile mängudele.

Lõuna-Läänemaa JK ei alusta Eesti noorte meistrivõistluste kevadringi kohtumisi mai viimasel nädalal, vaid kõik kevadringi kohtumised viiakse sügisringi, ehk augusti keskpaigast alates. Loomulikult tuleb ärajäänud mängud klubidega eraldi kokku leppida ja nendeks uus aeg leida.

Kodumängudega on Lihulas teinegi probleem: uue spordihoone ehituse tõttu, ei ole jalgpalluritel kusagil riietuda ega pesemas käia. Ajutine riietumiskoht oleks olnud koolimajas, kuid viiruse olukorras ei lubata sinna omigi lapsi, rääkimata mõnest võõrast jalgpallimeeskonnast.

Jalgpalluritest on ka kahju, sest tingimused, mida nad said esimesel treeningnädalal kogeda, olid hiilgavad. Lihula gümnaasiumi äsja hooldusest tulnud jalgpalliväljakute murukate on viimaste aastate kvaliteetseim.

Peame laskma olukorral rahuneda ja leeveneda ning suutma maha võtta tekkinud hirmu, mis on viinud olukorrani, et päris paljud jalgpallurid on treeningutest eemal. Usun, et suudame antud otsusega lapsi ja lapsevanemaid stressirohkel ajal veidi aidata – jalgpall on hetkel küll tähtsuselt alles viiendajärguline asi, tähtsaim on tervis ja kõik muu, mis sellega kaasneb.