Anvar Samost: igale soomlasele kaks edasi-tagasi piletit Tallinna

Eesti võiks koroonaepideemia tekitatud tavapäratut majanduskriisi ravida tavapäratu abimeetmega.

Praegu on veel vara öelda, kas koroonaviiruspuhangu tekitatud majanduskriis jääb lühiajaliseks või piiratuks majanduse teatud sektoritega. Esiteks ei tea me jätkuvalt selle viiruse kohta eriti midagi ja seega ei oska vähimalgi määral prognoosida nakkuse edasist levikut. Nii need, kes ennustavad kindlat teist lainet, kui ka need, kes ootavad, et uus koroonaviirus kümne aasta taguse seagripi moel lihtsalt ise vaibub ja ära kaob, lihtsalt oletavad midagi, ei enamat.

