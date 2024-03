Segadus valitsuses tõotab teistmoodi valimiskampaaniat

Eesti kõige saamatumate valitsuste edetabelis võitleb Kaja Kallase kabinet veenvalt esikoha nimel. Ületamisel on nii Mart Siimanni vähemusvalitsuse (1997–1999) kui ka Jüri Ratase teise valitsuse (2019–2021) saavutused. Mida ennustab see Euroopa Parlamendi valimisteks?

Majanduslangus kestab üheksandat kvartalit ja hinnatõusu poolest on Eesti tänu valitsuse suure vaevaga läbi surutud käibemaksutõusule naabermaadest pikalt ees. Riigieelarve defitsiit on jõudnud kolme protsendi juurde, ilma et selle põhjuseks oleks muu kui jooksvate kulude kasvu finantseerimine kalli laenuga. Kuidas ka ei tahaks, seda ei saa selgitada halva õnne, laiema nõrga konjunktuuri või väikese avatud majanduse valitsusest sõltumatute eripäradega.

Pikema vaate asemel müttab koalitsioon peaminister Kaja Kallase juhtimisel sihitult ühe arusaamatu algatuse juurest teise manu, tihti neidki käima saamata.

