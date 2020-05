Lääne-Nigula jagab investeeringuraha külade vahel võrdselt

Lääne-Nigula vald tahab riigilt investeeringutoetuseks saadava 480 000 eurot jagada nii, et iga valla osa saab 60 000 eurot.

Neljapäeval kinnitas Lääne-Nigula vallavolikogu riigi jagatava investeeringutoetuse jaotuse, mille järgi igasse valla kaheksast piirkonnast investeeritakse 60 000 eurot.

„Arutasime nii ja naa, teine variant oleks olnud jagada elanike arvu järgi,” ütles Lääne-Nigula vallavanem Lõhmus. Tema sõnul on enamik valla piirkondi üsna sarnase rahvaarvuga, ainult Nõva oleks saanud teistest natuke vähem ja suurima elanike arvuga Taebla natuke rohkem.

Seda, et riigi investeerimistoetus suunata paari suurema projekti elluviimiseks, Lõhmus ei pooldanud. Tema sõnul kaasneks suure projekti elluviimisega nii palju eeltööd, et vajalikke lepinguid ei jõutaks sel aastal sõlmida. Riigi investeeringutoetuse tingimus on aga, et raha võib ära kasutada sel ja järgmisel aastal, kuid lepinguid tuleb sõlmida selle aasta sees.

