Kullamaa kooli kokad said uue supikatla

Kullamaa keskkool sai uue, sajaliitrise supikatla, mis muudab koolikokkade töö lihtsamaks.

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus ütles, et see katel on keerukam kui tavaline kodus kasutatav supipott – sellel on erinevad programmid ja keedurežiimid.

Kullamaa osavallavanem Katrin Viks ütles, et peamine eelis on uuel supipotil see, et sealt voolab ise vesi välja. Siiani olid koolis tavalised, suured potid kasutusel. Nendes keetsid kokad korraga sööki 150 inimesele. „Keskkooli poisid käisid neid tühjaks kallamas, sest kokad ei jaksanud,” ütles Viks.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!