Läänlaste seas on jätkuvalt populaarseim auto Kia

Eestis müüdi aprillis 824 uut sõiduautot, mis jääb möödunud aasta aprilli tulemusele alla 67,5%.

Haapsalu teenindusbüroos registreeriti aprillis kaheksa uut sõiduautot. Populaarseim auto on läänlaste seas jätkuvalt Kia, mida ostsid läänlased aprillis kolm tükki. Samuti osteti kaks Peuget, kaks Citroeni ja üks Dacia.

„Aprilli uute autode müügitulemus kajastab selgelt viiruskriisi tagajärgi,“ kommenteeris AMTELi tegevjuht Arno Sillat. „Kasutatud autode müük spetsialiseeritud ettevõtete kaudu on langenud veelgi rohkem. Mõnevõrra lihtsam on olukord ettevõtetel, kes teevad automüügi kõrval ka teenindust ja remonti. Ka selles sektoris on langus, kuid autodega liigutakse ja neid hoitakse ka korras. Praegu võib juba kerget valgust tunneli otsas näha – erakliendid vähehaaval hakkavad taas tundma liiklusvahendi uuendamise vastu huvi ning mingi positiivne liikumine on olemas. Eriolukorra lõpetamine loomulikult seda protsessi kiirendab.“

Aprillis eelistasid tarbijad kõige enam keskmisi maastureid, milliste osakaal kogu müügist oli 29,7% ja teiseks kõige populaarsem segment oli väiksem keskklass (22,6%). Hübriidautosid anti tarbijatele üle 133, elektriautosid 11 ja CNG gaasiautosid 23.

Üle Eesti oli aprillis kõige populaarsem automark Toyota, mida müüdi 208. Esikolmikusse mahtusid veel Škoda 95 ja Renault 92 autoga. Mudelitest eelistasid tarbijad enim Toyota mudeleid RAV4 ja Corolla, milliseid müüdi vastavalt 90 ja 79. Kolmandaks populaarseim oli Renault Clio 53 autoga.

Tarbesõidukite müük langes aprillis 51,7% ja nelja kuu kokkuvõttes on müük langenud 26,7% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Automarkidest oli aprillis edukaim Peugeot 51 müüdud sõidukiga, järgnesid Citroen ja Toyota, milliseid anti klientidele üle vastavalt 44 ja 25. Veokite segmendis olid edukaimaid Volvo ja Scania, milliseid müüdi vastavalt 16 ja 14.