Test: VW Golf kaotab KIA Ceedile

Uue Ceediga on Kia kohale jõudnud – kompaktklassi teravaimasse tippu. Sedasi kipub klassis tasapisi kitsaks minema, aga eelkõige teiste jaoks, vahendab Autoleht Autobildi testi tulemusi.

Korea autod on iga põlvkonnavahetusega samm-sammult paremaks muutunud. Sedasi on on Autobild peaaegu igas võrdlustestis Hyundai ja Kia mudelite kohta tõdenud. Kõlab nagu klišee, vastab aga tegelikkusele.

Uue põlve Kia Ceed on end esimestes sõiduproovides heast küljest näidanud, nüüd tuleb tal ennast tõestada väga tihedas konkurentsis. Eelkõige peame silmas Volkswagen Golfi, kompaktklassi pikaaegset priimust, aga ka Honda Civicut, Opel Astrat ja Renault Mégane’i. Kõik tulevad moodsate väikeste bensiinimootoritega 130 hobujõu kandis.

Selle testi üllatava lõpptulemuse valguses uurisime arhiivist, kas Golf on sarnaseid võrdlusteste ka varem kaotanud. On, aga vaid kahel korral: 2002. aastal toonase Renault Mégane’i vastu ja 2007. aastal Toyota Aurise diisli vastu. Muidu on Golf alati võitnud, sõltumata põlvkondadest ja vastastest.

Kuid on siililegi selge, et iga seeria saab kord lõpu. Ja „korealased” muutuvad – nagu mainitud – üha tugevamaks.

Võistlustules olid: RENAULT MÉGANE TCe 130, HONDA CIVIC 1,0 VTEC, OPEL ASTRA 1,4 TURBO, Volkswagen Golf 1,5 TSI ja KIA CEED 1,4 T-GDI.

1. koha võttis endale KIA CEED

HEA: korralikult ruumi, puhas mootor, palju varustust, tugevad pidurid, vägev garantii

HALB: keskmistel pööretel kergelt undav mootorihääl, suhteliselt palju rehvimüra

Kia Ceed on aastatega tublisti juurde võitnud ja kaotanud vaid ühe asja: ülakoma oma nimest, sest ennevanasti nimetasid korealased kompaktmudelit Cee’diks. Võite on aga rohkem.

Uue generatsiooni mudel on välimuselt pigem tagasihoidlik, aga kindlasti mitte igav. Sisustuski panustab stiilikindlusele ning korralikule koostekvaliteedile. Suured näidikud on hästi loetavad ning käsitsemine osutub lihtsaks – viimast ei saa tänapäeval kuigi sageli väita, isegi mitte kõigi siinsete rivaalide kohta. Lisaks pakub Ceed rohkelt ruumi, enam leidub vaid Golfis. Ka tagaistmel tunnevad täiskasvanud end hästi ning uudismudeli istmed pakuvad sõitjatele palju paremat äraolemist.

1,4-liitrine mootor on oma 140 „hobusega” testi võimsaim ning liigutab autot energiliselt ja jõuliselt. Ühtlasi käib see vaikselt, kippudes pisut undama vaid keskmistel pööretel.

Testiks oli Kia saadaval üksnes seitsmekäigulise topeltsiduriga käigukastiga (1300 lisaeurot). See vahetab käike üllatavalt sujuvalt, mitte arutult kiiresti, ja on igati soovitatav.

Arvatavalt päris palju aega pühendasid insenerid veermiku peenhäälestuseks: uus Ceed vedrustab, roolib ja pidurdab nüüd just nii, nagu see meile meeldib. Euroopalikult. Auto on häälestatud võrdlemisi jäigaks, oletatavasti selleks, et eristuda komfortsest sõsarmudelist Hyundai i30.

Kiire, mitte liiga kerge rool töötab puhtalt, esiletõstmist väärivad ka väga head pidurid.

Peatumisel 100 km/h kiiruselt seisab Ceed 1,7 meetrit varem kui Golf!

Tehkem seega selgemast selgemaks: nüüd sõidab Kia paljudes peatükkides sama hästi kui Golf.

Võidu võtab ta tänu puhtamale mootorile, parematele piduritele ja ulatuslikule garantiile. Ja veel: endiselt on tegu testi odavaima autoga, kuigi üsna napilt.

Tere tulemast tippu!

