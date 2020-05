Virtuaalset HÕFFi külastab rekordiliselt filmitegijaid

Nii palju külalisi maailma eri otsetest ei ole Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil veel käinud. Juba reedest alates on kõigil vaatajatel võimalik nendega ka ekraani vahendusel kohtuda.

8.–10. maini koroonaviiruse tõttu internetis toimuv HÕFF pakub koguni 16 seansijärgset otseintervjuud filmitegijatega, kes on valmis vaatajatega suhtlema nii kaugelt kui Ameerikast, Aafrikast ja Austraaliast.

„Kui internetti kolimises ka midagi head on, siis see, et kõik filmid on nähtavad kogu Eestis ja vaatajad saavad kohtuda autoritega, keda meil muidu poleks olnud võimalik Haapsallu kutsuda,” ütles HÕFFi juht Helmut Jänes.

Virtuaalsete külaliste seast leiab näiteks Richard Stanley, kelle varasemaid töid, küberpunkfilmi „Raudvara” ja õudusfilmi „Kõrbekurat” peetakse omas žanris kultuslikuks. Tema uue filmi, H. P. Lovecrafti ekraniseeringu „Värv maailmaruumist” peaosas on Nicolas Cage. Austraalia režissöör James Di Martino esitleb oma õudusfilmi „Mees ilma näota”, mis jõuab ekraanile esimest korda väljaspool Austraaliat. Maailmakuulsa Uganda märulifilmide vabriku Wakaliwood läbilöögiteost „Kes tappis kapten Alexi?” tutvustavad režissöör Nabwana I.G.G. ja produtsent Alan Ssali Hofmanis – mees, kes pühkis oma kodumaa USA tolmu jalgelt ja kolis Ugandasse, kui oli kümme aastat tagasi näinud internetis selle filmi treilerit.

Oma filme kommenteerivad ja vaatajate küsimustele vastavad veel „Cthulhu kutse” režissöör Andrew Leman, „Surnukuuri lugude” režissöör Ryan Spindell, „Mutantide rünnaku” režissöör Fernando Alle, „Võõra” režissöör Dmõtro Tomašpolskõi, „VHYesi” režissöör Jack Henry Robbins ja „Re-Animatori ehk elustaja Herbert Westi” produtsent Brian Yuzna. Samuti kõigi kavas olevate Eesti filmide autorid: Mart Sander („Kõhedad muinaslood”), Urmas Eero Liiv („Kiirtee põrgusse”), Miguel Llansó („Jeesus juhatab sind kiirteele”), Mikk Mägi ja Oskar Lehemaa („Vanamehe film”), Rain Rannu („Ükssarvik”), Toomas Aria („Õiglus”) ja Õ-Fraktsioon eesotsas Tõnis Lehe ja Kaaren Kaeraga. Festivali avafilmi „Tule issi juurde” režissöör Ant Timpson on hõivatud võtetega ja saadab vaatajatele oma tervituse.

Kohtumised filmitegijatega toimuvad pärast vastavate filmide esimese seansi lõppu Facebooki otseedastusena, kuhu vaatajad suunatakse. Facebooki kaudu saab autoritele saata ka oma küsimused. Parima küsimuse esitajat ootab autori auhind.

Festival leiab aset virtuaalses kinosaalis Elisa Stage. Kolme päeva jooksul jõuab ekraanile 22 pikka ja 15 lühikest õudus-, fantaasia- ja põnevusfilmi neljalt kontinendilt. Festivali üksikpiletid maksavad neli eurot ja nende hulk on piiratud. Pass, mis annab võimaluse vaadata kõiki filme, maksab 45 eurot. Kõik filmid on järelvaadatavad kuni festivali lõpuni. Tasuta saab jälgida vestlusringe ja teisi üritusi.

Filme saab vaadata ainult Eestis ja paljudel filmidel on eestikeelsed subtiitrid.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival kuulub Mélièsi nime kandva Euroopa fantaasiafilmide festivalide föderatsiooni ja toimub 15. korda.