Haapsalu staadionil algavad kergejõustikutrennid

Haapsalu spordikooli kergejõustikutreener Kaja Ladva alustab uuel nädalal trennidega staadionil.

Kuna Ladval on ühes trennigrupis kuni 20 last, siis trennidesse pääsemiseks tuleb eelregistreerida. Korraga saab trennis käia kuni kümme last. „Kui kümme on registreerinud, siis otsin ülejäänutele uue aja,” ütles Ladva.

Ta ütles, et on olemas luba, et trenni teha staadionil, väiksemad trennilapsed treenivad Paralepa metsas. Sellegipoolest tuleb tema sõnul trennid varasemast rohkem läbi mõelda, et tagada kehtestatud nõuded.

Aprilliks valmistas Ladva õpilastele treeningplaani. „Tegid nii palju kui võimalik oli,” ütles Ladva.

Tema sõnul ongi aprill ettevalmistuskuu, kus enamasti teevad trennilapsed metsajookse ja üldfüüsilisi harjutusi ning maikuust alustavad tehniliste aladega. „Ma loodan, et eriolukorraga ei kaotanud midagi – muidugi on lapsi, kes üritavad rohkem viilida, aga on ka neid, kes tegid rohkem, kui kavas kirjas oli,” ütles Ladva.

Samuti ütles Ladva, et ootab pikisilmi võistluskalendri avaldamist.