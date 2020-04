Spordibaasid on valmis väljakuid avama

Haapsalu linna spordirajatis haldav Haapsalu linna spordibaasid oleks valmis väliväljakuid nädala lõpus avama, kuid ootab enne täpsemaid juhiseid.

„Loodame mingi osa kindlasti avada ja oleme valmis, et väikestes gruppides saaks treenida, aga täpsemad juhised alles tulevad,” ütles Haapsalu linna spordibaaside juhataja Tarmo Tuisk.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles, et laupäeval avatakse nii staadion kui ka sealsed tenniseväljakud, kuid noorte seas populaarne skatepark jääb suletuks.

Krahviaaia tenniseväljakute kohta ütles linnapea, et need avatakse niipea, kui jõutakse need mängukõlbulikuks teha- osa juba loodetavasti järgmisel nädalal.

Peaminister Jüri Ratas edastas esmaspäeva õhtul teate, et laupäevast, 2. maist on lubatud vabas õhus toimuvad liikumis- ja spordiüritused, kuid kinni tuleb pidada reeglitest, et grupis ei oleks üle 10 inimese ja järgida tuleb ka 2+2 reeglit.

Sukles ütles, et igaüks siiski staadionile ei pääse – sissepääs staadionile hakkab olema spordihoone kaudu. Tuisk lisas, et reeglitest kinnipidamine jääb eelkõige juhendaja ja treeneri vastutada.

Kui indviduaalaladel pole 2+2 reegli järgimine keeruline, siis meeskonnaaladel nagu korv- ja jalgpall on seda raske teha. „Tõenäoliselt töötavad alaliidud ka oma kriteeriumid välja,” ütles Tuisk. Sukles lisas, et korv- ja jalgpalli mängimise kohta oodatakse valitsuselt täpsustust, et kuidas mänguolukorras 2+2 reeglit mänguolukorras .

Tuisu sõnul on nii Haapsalu staadionil kui ka tenniseväljakutel ettevalmistused tehtud ja need on treenigute alustamiseks valmis.

Spordibaasidele kuuluvad hooned on nagu Haapsalu ja Wiedemanni spordihoone ning Haapsalu veekeskus jäävad praegu suletuks ja neis on ka küte maha keeratud. Tuisu sõnul käivad praegu hooldusremondid ja hooldustööd.

Millal spordisaalid avaneda võiksid, ei oska praegu veel keegi öelda. „Mais-juunis on ikka hooned pooltühjad, veekeskuse saame võib-olla alles suve teises pooles avada,” rääkis Tuisk. Spordibaaside üks peamisi tulallikaid suviti on olnud spordilaagrite võõrustamine, praegu aga pole teada, millised laagrid saavad toimuda ja millised mitte.

Populaarne spordilaagrite pidamise koht on ka Tuksi spordibaas. „Tuksit valmistame suveks ette, ega seal inimesi kohapeal pole ja suvelaagrite kohta ka ei tea praegu,” rääkis Tuisk.

Spordirajatistest on läbi kogu eriolukorra olnud inimestele avatud Paralepas asuv välijõusaal.