Saared lähevad lukust lahti 18. maist

Justiitsminister Raivo Aegi sõnul pani valitsuskomisjon teisipäeval paika, et need saarte elanikud, kellel on rahvastikuregistri järgne elukohta saartel, saavad 4. maist hakata taas vabalt liikuma, saared avanevad täielikult aga 18. maist.

„See tähendab siis liikumist nii saartel välja kui saartele sisse ja seda ilma täiendava limiteerimiseta,” ütles Aeg.

Alates 18. maist piirangurežiim kaotatakse saarte osas täielikult. „Loomulikult tuleb lähtuda sellest, et need sammud jõustuvad vaid siis, kui viirus on käitunud nii, nagu ta on seni käitunud ehk näitab leevendamise märke,” ütles Aeg.