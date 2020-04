Ööpäevaga lisandus 33 koroonaviirusega nakatunut, üks inimene suri

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1551 COVID-19 viiruse testi, millest 33 proovi ehk 2,1 protsenti osutus positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 45 181 esmast testi, nendest 1592 ehk 3,5 protsenti on olnud positiivsed.

23. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 109 inimest, kellest seitse on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 192 inimest. Ööpäeva jooksul suri Kuressaare haiglas ravil olnud 85aastane naine. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 45 inimest.

Läänemaal on testitud 639 inimest. Viirus on tuvastatud neljal inimesel. Neist vähemalt kaks on tervenenud, kaks ei ela alaliselt Läänemaal.

Rahvastikuregistri andmetel on viimase 24 h jooksul lisandunud kõige rohkem positiivseid testitulemusi Harjumaal (12) ja Saaremaal (12). Kaks nakatunut lisandus Hiiu ja Ida-Viru maakondades. Vanuseliselt on kogu Covid-19 levikuperioodi jooksul enim nakatunuid 55-59aastaste hulgas.

Maakondlik jaotus koostatakse rahvastikuregistri andmete põhjal. Kuna Sõmera kodu elanikud ei ole kõik oma ametlikuks elukohaks märkinud Saaremaad, ei kajastu kõik seal võetud positiivsed tulemused Saaremaa statistikas.

Ehkki Covid-19 nakatunute ja haiglaravi vajavate inimeste arv on langustrendis, tuleb veel mõnda aega püsida kodus ja vältida kontakte.