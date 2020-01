Haapsalu vapimärgi kandidaadid on Aigro, Soomre ja Jõgisoo

Haapsalu linnavalitsus on volikogule kaalumiseks esitanud kolm kandidaati vapimärgi saamiseks: ettevõtjad Kalju Aigro ja Ago Soomre ning talupidaja Leili Jõgisoo.

Kalju Aigro on kõige pikema staažiga Haapsalu linnavolikogu liige. Ta oli volikogus 1996–2017 ja neli koosseisu järjest oli volikogu aseesimees. Ta on elektritöödega ja elektritarvete müügiga tegeleva firma A&T Elekter omanik. A&T Elekter sai mullu novembris 25aastaseks. Aigro on silma paistnud ka eduka seeniorsportlasena, olles mitmekordne Eesti meister seeniortennises.

