Kihnu Veeteed: Vormsi liinil reisis rekordarv inimesi

Huvi Eesti väikesaarte vastu on aasta-aastalt kasvav ja külastatavuse rekordi tegid nii Kihnu kui ka Vormsi saar, selgus ettevõtte AS Kihnu Veeteed 2019. aasta reisijate ja sõidukite üleveo statistikast.

AS Kihnu Veeteed juhi Andres Laasma sõnul teenindati mandri ja väikesaarte vahel eelmisel aastal enam kui 200 000 reisijat ja 76 000 sõidukit.

„Vormsi ja Kihnu liin olid populaarseimad nii reisijate arvu kui ka sõidukite üleveo poolest. Rekordi tegi Kihnu saar, mille vahel liikus 78 000 inimest, Vormsi ja mandri vahel aga ligi 70 000 inimest. Samuti kasvas huvi Ruhnu vastu,“ lausus Laasma. Sõidukite osas olid esirinnas samuti Vormsi ja Kihnu, mille vahel liikus kokku ligi 55 000 sõidukit, neist 30 000 Sviby-Rohuküla liinil.

Vormsi liinil kasvas reisijate arv eelmisel aastal tunamullusega võrreldes 2,8 protsenti, sõidukeid veeti aga 6,9 protsendi võrra rohkem.

“Tõus on olnud vaikselt paar-kolm protsenti igal aastal,” kommenteeris Laasma Vormsi liinil toimuvat. “Aga graafik on juba üsna tihe. Kõige suurem potentsiaalne kasv võiks olla suve nädalavahetustel, aga sinna pole võimalik puhtfüüsiliselt ühe laevaga midagi juurde panna. Kõik tahavad reede pärastlõunal saarele ja pühapäeva õhtul tagasi, aga laev on just nii suur, nagu ta on.”

Laasma tõdes, et Kihnu ja Vormsi liinil on kasv olnud peamiselt turistide osas ja seda suuresti tänu kogukonna aktiivsele panusele saarte tuntuse kasvatamisel.

Laasma hinnangul tõestab statistika, et huvi Eesti saarte külastamise vastu on aina kasvav trend. „Eesti inimesed hindavad puhkuse sihtkohana meie looduskauneid väikesaari. Külastuste arv on osalt seotud ilmastikuoludega, kuid samas näitab praktika, et inimesed planeerivad oma suviseid puhkuseid pikemalt ette ja ei lase end sageli ilmast heidutada. Samas mängib saarte vastuvõtuvõime olulist rolli ja seega soovitame suvisteks puhkuse tippaegadeks oma reisid varakult ette planeerida,“ ütles Laasma.

Laasma sõnul tänavu Vormsi parvlaevaliinil olulisi muudatusi ei tule. “Jaanuaris kuulutatakse välja uued riigihanked. Vormsi liini praegune leping kestab meil 2021. aasta mai lõpuni, seega ei mõjuta uus hange Vormsi liini käesolevat aastat,” nentis Laasma.

