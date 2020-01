Mari Merilo: Austraalias jäävad suitsu tõttu inimesed haigeks

Haapsalust pärit, Sydneys elav Mari Merilo ütles, et teda tulekahjud palju mõjutanud ei ole, sest need pole linna jõudnud.

„Ehk ei jõua ka,” lootis Merilo. „Töökaaslased, kes rohkem linna piiril elavad, on küll valvel olnud ja evakueerimiseks valmis, sest tulekahjud on vaid mõne kilomeetri kaugusel olnud,” lisas ta.

Peamine põhjus, miks tuli kiiresti levib, on tugev tuul ja ligi 30kraadine kuumus. Eukalüptimetsad süttivad kiirelt.

Tulekahjude tõttu on Sydney mattunud suitsu alla ja inimestel soovitatakse olla toas, hoida aknad kinni ja panna konditsioneer tööle. Mõni nädal tagasi olnud linnas nii suur suits, et Merilo sõnul jäid nii tema kui ka paljud ta tuttavad haigeks – neid kimbutasid köha ja nohu. „See tõmbab tervise alla,” ütles Merilo.

Tema sõnul lubab ilmajaam suuremat sadu alles jaanuari lõpuks või veebruari alguseks. Seni on vaid pisut tibutanud. „Iga päev on pilves, ei saa enam aru, kas see on suits või pilved,” ütles Merilo.

Merilo lisas, et austraallased on peaministri peale vihased, sest too ei võtnud tulekahjude eest hoiatavaid teadlasi tõsiselt.