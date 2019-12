Kõmsil toimus noorte jalgpalli karikasarja avaetapp

Neljapäeval, 12. detsembril panid Kõmsil palli mängu Lääneranna noored jalgpallilapsed, toimus uue võistluse avaetapp. Osaleb kuus 1.-5. klasside jalgpallivõistkonda.

Esimesel etapil Kõmsi rahvamajas astus väljakule üle 50 noore ja särasilmse jalgpallisõbra. Mängud alagruppides olid tulised. Löödi palju väravaid, kaasaelamine väljaku kõrvalt nii vastasvõistkondade kui kaasas olnud lapsevanemate poolt oli maruline. Kõikidele võistkondadele jagus väravalöömiserõõmu ja mängud olid väga pingelised. Vastavalt kohale alagrupis mängis võistkonnad kohamänge.

Kohamängudes viiendale kohale võitis Lihula gümnaasiumi II võistkond Kõmsi algkooli I võistkonda 3:1.

Kolmanda koha kohtumine ja finaal lõppesid mõlemad viigiliselt, seega igati võrdsed vastased. Võitjad selgitasid penaltiseeriad.

Pronksimängus said Lihula gümnaasiumi tüdrukud penaltiseerias tulemusega 4:3 jagu Lihula gümnaasiumi I võistkonnast.

Finaalis läks aga võitja selgitamiseks vaja koguni seitset penaltilööjat. Lõpuks suutsid tulemusega 7:6 võidu koju jätta Kõmsi algkooli II võistkond, kes säärasel moel Metsküla algkooli alistas. Maksimumi ehk kümme punkti võtsid teisele etapile kaasa Kõmsi algkooli II võistkonna jalgpallurid.

Sisevõistluste karikasarjast, mida korraldab Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi, võtab osa kuus 1.-5. klasside jalgpallivõistkonda.

Lõuna-Läänemaa noorte jalgpalli karikasari on jätk 1994. aastal Virtsus klubi poot loodud Lõuna-Läänemaa noorte jalgpallipäevale. See turniir kestis kokku 23 aastat ja võistlus toimus igal aastal kolm korda: kevadel ja sügisel õues ning talvel sisetingimustes. Turniirist võtsid osa kõik Lõuna-Läänemaa piirkonna koolid, seda seni, kuni väikeses piirkonnas paari aastase vahega suleti kolm kooli. Nii ei olnud enam võistlusel spordiga midagi ühist, sest võistkondi lihtsalt ei olnud piisavalt.

Nüüd aga toetudes meie piirkonna esimese kooliastme jalgpalli suurele populaarsusele, algatas klubi sama formaadiga võistluse sisetingimustes.

Karikasarja reeglid näevad ette, et iga võistkond saab vastavalt tulemustele etappidelt punkte. Kolme etapi järel on selge lõplik paremusjärjestus ja siis toimub ka suur autasustamine. Igal võistlusel mängivad võistkonnad erinevates alagruppides, erinevate vastastega, seega saavad kõik kõigiga ka juba alagrupifaasis kokku, mis omakorda tähendab, et lõplik paremusjärjestus on väga õiglane ja iga võistlus algab nagu nullist peale.

Eraldi tuleb märkida veel fakti, et mitte kuskil kolmes nimetatud spordisaalis ei ole jalgpalliväravaid. Selleks kasutatakse lihtsaid koonuseid.

Lõuna-Läänemaa noorte karikasarjast võtab talvel 2019/2020 osa kuus võistkonda: Lihula gümnaasium I, Lihula gümnaasium II, Lihula gümnaasiumi tüdrukud, Kõmsi algkool I, Kõmsi algkool II ja Metsküla algkool.

I koht – Kõmsi algkooli II võistkond koosseisus Andri Jaanus, Kai Urb, Hendrik Jõgi, Raldi Vendel, Karl Kristian Nõmm, Helena Caroly Kukispuu, Markus Vinter, Kert Urb, Rasmus Rand

5. koht – Lihula gümnaasium II

6. koht – Kõmsi algkool I

Teine noorte kariaksarja etapp toimub juba jaanuaris Virtsu Kooli spordihoones