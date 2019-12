Karilaid: igasugune arrogants välissuhtluses peab olema välistatud

Raadiosaates Soome peaministrit Sanna Marinit mõnitanud Mart Helmet kritiseerivad nii koalitsioonikaaslased kui ka opositsioonipoliitikud.

Raadiosaates “Räägime asjast” kritiseeris siseminister Helme teravalt Soome uut peaministrit Marinit ning viitas, et punased tahavad üldse Soome riiki likvideerida. Helme tuletas saates meelde Vladimir Lenini ütlust, et igast köögitüdrukust võib saada minister. “Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ning harimatust inimesest on saanud valitsuse liige,” teatas ta.

“Mart Helme peab mõistma, et plaan B või C jaoks kuigi need on A osad, on vaja just eriti soomlasi. Lisaks peab suhtuma nendesse, kellelt oodatakse head koostööd, suurima lugupidamisega,” kirjutas Haapsalu volikogu esimees ja Keskerakonna juhatuse liige Jaanus Karilaid oma sotsiaalmeediapostituses. “Soomlased on olnud meie aken vabadusse, meie vennasrahvas. Igasugune arrogants välissuhtluses peab olema välistatud.”

“Mida selline tüüp teeb riigi valitsuses, on omaette küsimus, aga seal ta on,” oli europarlamendi liige, Karilaiu erakonnakaaslane Yana Toom oma hinnangus märksa karmim. “Ja ainus, millega annab ennast lohutada, on see, et iga õukonna juures peab olema oma narr.”

“Ma ei saa öelda, et Helme öeldu oleks mind kuidagi hämmastanud või sõnatuks võtnud — mäletan lapsepõlvest, et need marksismi-leninismi profid sõnu ei vali, siiralt usuvad, et iga nende sõna on puhas kuld ja ei salli teisitimõtlejaid. Nagu näha, ka mõisnikuks ja konservaatoriks saamine asja ei muuda,” kirjutas Toom oma sotsiaalmeediapostituses.

Mart Helme raadiosaates öeldu lööb laineid ka Soomes ning mõne aja eest võttis sotsiaalmeedias sõna ka Sanna Marin ise. “Olen Soome üle väga uhke,” märgib ta oma Facebooki postituses. “Siin võib vaesest perekonnast pärit laps saada hariduse ning saavutada oma elus palju asju. Poemüüja võib saada peaministriks. Ilma töölisteta ei jääks Soome ellu,” sõnab ta ja lisab, et on tänulik iga töötaja, praktikandi ja ettevõtja panuse eest.

Teema kohta võttis Twitrteris sõna ka Soome Vasakliidu esimees, haridusminister Li Andersson. “Taas üks näide selle kohta, kuidas isegi riikide juhtimisülesannetes on omaks võetud selline viis teha poliitikat, kus asjalike argumentide asemel minnakse isiku kallale ebaasjalike ja vigaste väidetega. Ohtlik arengusuund,” kirjutas Andersson eile õhtul Helme sõnu kommenteerides.

Täna hommikiul lisas Andersson: ”Öö läbi maganuna olen seda meelt, et seda tuleb jõuliselt ära kasutada Soome maabrändi ülesehitamises. Soome, maa, kus poekassast jõuab peaministriks.”

“Pean vajalikuks selgitada, et andes 15. detsembril TRE raadio eetris olnud vestlussaates “Räägime asjast” hinnanguid Soome uuele vasakpoolsele valitsusele, ei väljendanud ma mitte Eesti valitsuse, vaid isiklikke ja meie erakonna maailmavaatest tulenevaid seisukohti,” ütles Mart Helme pühapäeva hilisõhtul saadetud avalduses. “Mitte mingil juhul ei sea ma kahtluse alla Eesti ja Soome head koostööd ja sõprussuhteid. Me oleme hõimuvennad ja jääme hõimuvendadeks. Erimeelsused poliitikute vahel ei mõjuta mingilgi määral meie sooje tundeid soome rahva vastu.”