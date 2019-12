Helme: ametnikud kiusavad Eestis ettevõtjaid

Rahandusminister Martin Helme sõnul kiusavad Eestis ametnikud ettevõtjaid ja mitte keegi ei vastuta mitte millegi eest.

Rahandusminister kirjutas sotsaiaalmeedias vastuseks kolmapäevasele Postimehe artiklile, et tema on ministrina ettevõtjate liitlane. Nimelt kutsuti Postimehe andmetel tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) peadirektor Kaur Kajak sel sügisel Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ministrite ette soovitusega ettevõtjatest vendi Oleg ja Andres Sõnajalga tuulepargi rajamisel soodsamalt kohelda.

„Ma olen kohtunud mitte ainult Sõnajalgadega, vaid ka teiste taastuvenergiaettevõtjatega. Olen kohtunud transpordiettevõtjatega ja nende esindusorganisatsioonidega. Olen kohtunud finantssektori inimestega ja pankuritega. Olen kohtunud ka proviisorite ja apteekritega. Olen kohtunud isegi õpetajate ja teadlastega. Miks ma ei peaks?” kirjutas Helme kolmapäeva hommikul sotsiaalmeedias.

Tema sõnul on kõigil ettevõtjatel probleeme riigiga asjaajamisel ja kõik nad räägivad, et mitte keegi ei taha neid isegi mitte ära kuulata, hea tahtega appi tulemisest rääkimata.

Helme rõhutas, et teda huvitab Eesti majanduse hea käekäik. “Huvitab nii üldisemalt, et meie kõigi elu oleks parem, kui konkreetsemalt, et riigieelarvesse ikka midagi laekuks ka. Ma näen iga päev, kuidas väga suurt osa avalikku sektorit ja ka poliitikuid see ilmselgelt ei huvita,” märkis ta.

„Ja mis puutub Aidusse, siis vabandust, kas ma tõesti ei peaks olema mures 120 miljoni euro suurusest kahjunõudest riigi vastu? Kes siis veel peaks?” küsis minister.

Ühtlasi ütles rahandusminister, et lehes ilmnud loo puhul pole tegu skandaaliga. „Kui seal üldse mingit skandaali on, siis on see lugu sellest, kuidas Eesti riik käitub ettevõtjatega. Skandaal on ka see, et näeme mustrit, kuidas ministrite kohtumisi ametnikega kasutatakse ära selleks, et teha selle järel “uurimisorganitesse” kaebus, kes siis kaebust ettekäändeks kasutades asuvad ministreid pealt kuulama ja nende kirjavahetust lugema. Tänaseks on selge, et seda on tehtud nii minu, Järviku kui Kingo suhtes. Aga see meediat ei sega ega opositsiooni ei huvita. See ei ole kellelegi probleem. Süvariiki ei eksisteeri!”

Helme lisas veel, et mingit salajast nurga taga asjaajamist pole toimunud. „On olnud terve hulk kohtumisi, kus laua taga on olnud väga lai ring inimesi, muu hulgas lisaks minule Taavi Aas, Jüri Luik, Rene Kokk, Kert Kingo, terve rida ametnikke, ettevõtjad ja omavalitsused. Nendel koosolekutel räägitu on ilusti protokollitud. Kas seda ka ei tohi teha, et otsida lahendust probleemidele? Mida siis üks valitsus üldse võib teha? Peenhäälestada?” kirjutas rahandusminister.