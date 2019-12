Juhtkiri: liiga palju koole

Lääneranna vallavalitsus tellis uuringu- ja konsultatsiooniettevõttelt Cumulus Consulting koolivõrgu arengukava eesmärgiga saada ettepanekuid, kus peaks tulevikus vallas haridust antama.

Ühest küljest mõistlik tegu, kui koolivõrgule annavad hinnangu need, kellel ei ole ühe või teise kooli suhtes eelistusi, keda ei sega emotsioonid ja kes lähtuvad rangelt faktidest.

Lääneranna vallas tegutseb seitse kooli, kus käib 440 õpilast. Viie aasta pärast on vallas prognoosi järgi alla 400 lapse. Seda on vallajuhtide sõnul kaugelt liiga vähe seitsme kooli jaoks. Kaugelt liiga vähe sellepärast, et pisikesi koole pidada on kallis.

Lääneranna vald on juba teinud mõned arglikud katsed koolivõrku reformida ja kulutusi haridusele vähendada. Kõigepealt üritati lõpetada teistele kohalikele omavalitsustele hariduskulude hüvitamine põhjendusega, et kõigile Lääneranna vallas elavatele lastele on kohapeal kool olemas, käigu seal, mitte mujal. Seejärel tõmmati kokku koolide juhtimiskulud – üks juhi ametikoht 120 lapse kohta. Selliseid koole on Lääneranna vallas ainult üks – Lihula gümnaasium. Esimese otsuse peale said pahaseks lapsevanemad, sest kooli valik on vaba, teise peale direktorid, kelle palga kallale mindi.

Järgmine ettepanek oli tõsta algkooli pidamise alampiiriks 18 last, mis olnuks Metsküla kooli sulgemisotsus. Põhikooli pidamise piiriks pidanuks saama 36 last, mis seaks mõne aasta pärast sulgemisohtu Virtsu kooli.

Lääneranna vallavalitsus valmistub jõuliselt koolivõrgu reformiks. 12 000 euro eest tellitud arengukava koostajad on nagu maaeluminister Mart Järviku asjus moodustatud tõekomisjon, kes ei saa välja pakkuda midagi muud kui seda, mis kohapeal on juba ette ära otsustatud – koolide sulgemist ja algkoolideks kahandamist. Tõekomisjoni otsusele tuginedes on seda mugavam teha.