Haapsalu vehklejad tõid Luxembourgist hõbeda ja pronksi

Henrik Priimägi ja Madli Palk jäid nädalavahetusel Luxembourgis peetud kadettide Euroopa karikaetapil finaalides väga napilt ilma veel uhkemat värvi medalist.

Taas Haapsalus treeniva Henrik Priimäe (Tallinna Mõõk) treener Peeter Turnau ei saanud seekord oma kasvandikule kohapeal kaasa elada, kuid esimene kiire võistlusjärgne mõtetevahetus sportlasega on juba maha peetud.

„Teekond hõbemedalini ei olnud liiga keeruline kuni otsustava matšini,” rääkis Turnau.

Finaalikohtumises kuldmedalile veheldes tuli Priimäele vastu Valgevene sportlane Mark Semanenka. „Henrik oli kord ees, kord taga. Enne otsustavat torget oli ta 14:13 ees. Eks viimane torge on alati loterii, seekord oli tegelikult ka see viimane torge vaieldav. Aga tagantjärele rusikatega ei vehita,” ütles Turnau.

Sellegipoolest on tulemus Turnau sõnul hea, sest teine koht Euroopa karikaetapil on alati märkimisväärne. Napp kaotus peaks tema sõnul olema Priimäe jaoks aga heaks õppetunniks, sest ka varem on ta heas seisus olles üsna kindla võidu käest lasknud.

„Vaatan matši video üle, mis seekord juhtus. Teine sarnane õppetund järjest. Peame analüüsima, miks nii. Aga ega midagi – kõik, mis ei tapa, teeb tugevamaks,” võttis Turnau asja kokku.

Madli Palgi (En Garde) jaoks tähendab pronksmedal tegelikult suurde konkurentsi tagasitulekut, sest tal oli näpuluumurd ja vahepeal vehkles Palk treeningu mõttes hoopis vasaku käega.

Palk alustas alagrupis nelja võidu ja kahe kaotusega, kusjuures needki kaotused oleks võinud hoopis võidud olla, sest küsimus oli lõputorgetes.

Matši kaheksa hulka võitis Palk lisaajal, nelja hulka pääs läks juba palju kindlamalt – 15:10 Anne-Mai Mellese (Tallinna Mõõk) vastu. Matšis kahe hulka õnnestus Palgil hispaanlase Helena Linares Urbina vastu lõpus kolme torkega juhtima minna. „Sel hetkel ma lootsin, et ta võidabki,” rääkis Palgi treener Helen Nelis-Naukas. Kuid hispaanlane tegi kaotuse tagasi ja lõpuks käis heitlus otsustavale torkele. Palk jäi 14:15 alla.

Palk ütles, et asjaolusid arvestades on ta tulemusega väga rahul, kuid sellest matšist on tal ka palju õppida. „Kripeldama muidugi jäi, oleks võinud ju võita. Kui kolme torkega ees olla, siis on ikka valus kaotus vastu võtta,” rääkis Palk.

„Kuna Madli ei saanud vahepeal pikalt trenni teha, olen ma treenerina selle kohaga tegelikult väga rahul,” kommenteeris oma kasvandiku tulemust Nelis-Naukas.

Parema käega on Palk vehelda saanud nüüd kaks kuud ehk sama kaua, kui vigastuse tõttu suurest mängust väljas oli. „Tuleb edasi treenida, küll need võidud ka tulevad,” lisas Nelis-Naukas.

Anneli Proosväli pidi leppima 30. koha ja Kleer Jaani 36. kohaga. „Neil oli tegelikult väga tugev alagrupp. Ja peab arvestama ka sellega, et Anneli on Madlist kolm aastat ja Kleer kaks aastat noorem. Küll nende aeg ka tuleb. Läbi kaotuste kasvataksegi tugevamaks. See on sport – võidud ja kaotused käivad käsikäes,” märkis Nelis Naukas.

Seekordse etapi võitis hispaanlane Claudia Arribas.