Nelis-Naukasel on olümpiasihik paigas

Brigitte Bardot ehk BB vallutas 65 aasta eest tolleaegse filmitähena Pariisi kinoteatrid linateosega „Babette läheb sõtta”. BB läks filmilinal sirge selja ja lauluga.

Täna lendavad Pariisi vehkleja Nelli Differt ja treener Helen Nelis-Naukas. Lähevad samuti vallutama. Eeltöö olümpiamängude epeeturniiriks on tehtud ja meeled elevil.

„Mulle tundub, et Nelli vorm on praegu hea,” hindas juhendaja pärast pühapäevast treeningut oma hoolealuse sportlikku valmidust. „Ta on alati väga sihikindel ja võidu eest võitleb ta viimase sekundini.”