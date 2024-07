Haapsalu oksjonid nurjusid

Haapsalu linnavalitsusel jäi taas kaks kinnistut müümata. Esmaspäeva keskpäeval lõppesid kaks oksjoni, millega Haapsalu soovis müüa Raudtee 10 ja Herjavas Kase 28 kinnistuid.

Mõlemaid kinnistuid proovis linnavalitsus müüa teist korda, kuid ka sel korral müük ei õnnestunud. Sel korral soovis linnavalitsus saada Raudtee 10 kinnistu eest 220 000 eurot ja Herjavas asuva kinnistu eest 29 000 eurot.

Praegu on Haapsalu linnavalitsusel üks käimasolev oksjon, millega soovitakse 120 000eurose alghinnaga maha müüa Tuksis asuv Villa kinnistu, mis on seni olnud spordibaaside kasutuses. See oksjon lõppeb 31. juulil.