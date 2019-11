Aasta isa Ülo Loorens on Läänemaa patrioot

Läänemaa aasta isaks valiti Linnamäel Tammiku talus elav nelja lapse isa ja kümnekordne vanaisa Ülo Loorens.

Lääne Elu käis Loorensitel külas teisipäeva pärastlõunal. Pereisa Ülo oli koos pereema Milviga just Haapsalu-reisilt koju jõudnud ja üllatunult aasta isa tiitli saamise uudist veebist lugenud. „Seda need tüdrukud [miniad] naersid, et neil on mulle isadepäevaks üllatus varuks,” ütles Ülo. „Lugesin, et Gerli, kõige vanem minia, oli esitanud.”

