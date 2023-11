Aasta isa Ülo Loorensit kurtmas või virisemas ei kuule

Fotod: Eesti Naisliit / Raul Mee

Pühapäeval kuulutas Eesti naisliit 24 kandidaadi seast aasta isaks nelja lapse isa ja tosina lapselapse vanaisa, 72aastase Ülo Loorensi Linnamäelt.

Ülo Loorens on tehtud mees olnud ka varem. President pani raha rinda, vald tegi aukodanikuks, neli aastat tagasi valiti ta Läänemaa aasta isaks. Loorens pole kunagi armastanud tühja tööd teha ja kõik tegemised on olnud ikka selleks, et nii endal kui ka teistel oleks hea elada.

Koos abikaasa Milviga on Ülo üles kasvatanud neli tublit poega. „See on tohutult suur õnn! Kõik neli poissi elavad oma peredega kilomeetri raadiuses,” nentis Ülo.

Ülo ja Milvi on uhked vanavanemad kokku 12 lapselapsele. „Ja jaanuari lõpus saame end Milviga puruvanakesteks nimetada, sest lapselapselaps on sündimas,” muheles Eesti aasta isa Ülo.

Nii Ülo kui ka Milvi on mõlemad põlised orukad. Milvi on Linnamäelt, Ülo aga väikese rabaäärse Änniste küla Luusna talust. Juba 40 aastat elavad nad Linnamäel Tammiku talus.

Ülo ja Milvi Loorensi abielu on kestnud 47 aastat. „1976 abiellusime,” meenutas Milvi. Tutvusid nad paar aastat varem, Linnamäe kolhoosi 25. aastapäeva peol 1974. aastal. Milvi õppis tol ajal Vana-Võidus Gagarini-nimelises tehnikumis zootehnikuks ja oli kolhoosis praktikal. Ülo oli selleks ajaks juba Olustvere tehnikumis agronoomiks saanud ja kaks aastat Vene kroonut läbi käinud.

