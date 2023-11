Sisustad kodu? Vaata, millised detailid sisustamisel ära unustatakse!

Kodu sisustamine on paras väljakutse, aga ka suurepärane võimalus, kuidas panna oma loovus ja nutikus tööle. Selle jaoks, et sinul sujuks kõik kiiremini ja paremini, oleme koondanud kokku mõned detailid, mida ei tasu kodu sisustamise juures unustada. Õpi enamlevinud vigadest ja loo unistuste kodu!

Mõtle laiemalt kui ainult mööblile

Tihti peetakse kodu sisustamisel silmas seinavärvi, mööbli ja dekoratsioonide valimist, kuid tegelikkuses on ka teisi elemente, mis muudavad kodust hubase ja praktilise paiga. Üheks näiteks on siseuksed, mis tihtipeale jäävad tähelepanuta. Siseuksed aga mängivad suurt rolli ruumi ilme loomisel – puidust uksed annavad soojust, musta värvi uksed loovad silmapaistva aktsendi ja laiad klaasuksed võivad muuta ruumi avaramaks. Need on vaid mõned põhjused, miks tuleb läbi mõelda, millised siseuksed valida.

Teiseks unustatakse ära valgustuse õige planeerimine. Selleks, et sul oleks igas toas vajalik valgus asjatoimetuste tegemiseks, tuleb see enne läbi mõelda, kui hakata erinevaid lampe kokku ostma. Arvesta sellega, kus asuvad aknad ja kuidas liigub päeva jooksul päike. Oluline on teada, milline on ruumide loomulik valgus ja seda, kuhu on plaanis paigutada mööbel. Selle põhjal saad planeerida valgustid, mida vajad. Erilist tähelepanu pööra köögi, vannitoa ja tööruumide valgustusele ning pea meeles, et enamik aastast paistab päike madalalt.

Ära unusta funktsionaalsust

Mõistame, kui oled Pinterestist ja Instagramist leidnud hulganisti viimaseid trende järgivaid mööbliesemeid ja soovid hakata just seda stiili järgides ka oma koju vajaminevat mööblit valima. Aga peatu korraks ja mõtle enne läbi, mida sa tegelikult oma koju vajad ja mis on oluline iga mööblieseme juures. Peame selle all silmas seda, et iga ese, mida enda koju valid, peaks muutma sinu elu mugavamaks ja lihtsamaks. Teisisõnu vastama sinu vajadustele. Näiteks kui võõrustad tihti külalisi, siis võiks söögilaud olla pikendatav ja elutoas võiks olla tavalise diivani asemel diivanvoodi, mida saab kasutada majutamisel.

Eriti olulise tähtsusega on panipaigad ja garderoobilahendused. Arvestada tuleb sellega, kui palju on sinu kodus ruumi ja palju sul on asju, mida tuleb ära paigutada. Siia alla kuulub kõik, mis jääb lauanõude ja hooajariiete vahele. Lisaks kipub asju aastatega juurde kogunema, seega võiksid panipaigad olla nutikate ja muhukate võimalustega.

Pööra tähelepanu mööbli materjalile ja hooldusele

Ära lase end maha müüa vaid mööblieseme välimusest, vaid uuri, millest see on valmistatud ja millised on materjali omadused. Materjalist sõltub palju, nii see, kui vastupidav ese on kui ka see, kuidas seda saab puhastada. Köögimööbel võiks olla võimalikult lihtsa disainiga ja kergelt puhastatav. Samuti võiks pehmemööbel olla materjalist, mida on kerge ära puhastada ka siis, kui sinna tekib mõni plekk. Samuti vali sobiv materjal, kui sul on kodus lemmikloom, kes võib kogemata oma küüntega pehmet mööblit kahjustada. Sellistesse kodudesse tasub valida tugevama kiuga diivan ja tugitool, kust pole nii lihtne erinevaid niite kogemata välja kratsida.

