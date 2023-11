VANA KULD: Aasta isa Ülo Loorens on Läänemaa patrioot

Juba 25 aastat on Eesti Naisliit tähistanud isadepäeva ja kuulutanud välja aasta isa nominendi. Täna toimub pidulik üritus ja aasta isa tiitli üleandmine Tallinna Raekojas. 24 kandidaadi seast osutus valituks nelja lapse isa Ülo Loorens Läänemaalt.

Loorens valiti Läänemaa aasta isaks 2019. aastal. Lääne Elu avaldab toonase leheloo täna uuesti.

Läänemaa aasta isaks valiti Linnamäel Tammiku talus elav nelja lapse isa ja kümnekordne vanaisa Ülo Loorens.

Lääne Elu käis Loorensitel külas teisipäeva pärastlõunal. Pereisa Ülo oli koos pereema Milviga just Haapsalu-reisilt koju jõudnud ja üllatunult aasta isa tiitli saamise uudist veebist lugenud. „Seda need tüdrukud [miniad] naersid, et neil on mulle isadepäevaks üllatus varuks,” ütles Ülo. „Lugesin, et Gerli, kõige vanem minia, oli esitanud.”

Ülo Loorens on tehtud mees olnud ka varem. President pani raha rinda, vald tegi aukodanikuks. „Aasta isa uudist lugedes naersin ja ütlesin, et aasta isa oleks võinud jääda noorematele, mulle oleks võinud anda aasta vanaisa tiitli. Aga seda vist pole,” arutles Ülo.

Loorensitel on neli poega: Janek (41), Indrek (40), Renek (37) ja Villu (30). Kõik nad elavad Linnamäel – noorim poeg korrusmajas, vanematel poegadel on igaühel oma maja.

