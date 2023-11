Vaata üle, kas oled oma teleril need funktsioonid sisse lülitanud

Nutiseadmetel ja -teleritel on väga palju funktsioone, mis vaatamiskogemuses ja helis erinevaid asju muudavad. Enamusi neist saab ise seadetest muuta, et oma maitse järgi vaatamist kohandada. Samsung Eesti koduseadmete tootekoolitaja Alari Pennar toob välja viis funktsiooni ja režiimi, mida tema soovitab kodusel teleril üle vaadata ja vastavalt sisse või välja lülitada.

Lülita sisse oma teleri nutikus

Võimekatel teleritel on vaatamist lihtsustavaid režiime, tuvastades näidatava sisu, kasutusmustrid ja teleri ümbritseva keskkonna. „Tänu AI-tehnoloogiale kohandab intelligentne režiim teleri sätteid, millega saab segamatult vaadata märulifilmi hommikupäikse ajal või õudusfilmi kottpimedas. Lisaks pildi kohandamisele aitab see sättida ka heli, mille tulemusel on selgelt kuulda dialoogid, ent ka märulifilmi tagaajamised ja plahvatused on täpselt paraja helitugevusega,“ rääkis tootekoolitaja.

Lisa soovi korral ka ribakõlar

Nutitelerite kõlarid on täiesti piisavad, et saaksid nautida filmi justkui kinos kohapeal, ent soovikorral saab pea kõikidele teleritele lisada ka ribakõlari. „Samsungi ribakõlaritel soovitan sisse lülitada Q-Symphony funktsiooni. Sellega tuleb heli tuleb üheaegselt nii teleri enda kõlaritest või ribakõlarist, luues eriti täidlase helikogemuse,“ selgitas Pennar.

„Siiski on enamus telerite kõlarid täna sellisel tasemel, et ei ole tingimata vajadust lisakõlareid juurde panna. Kui aga jääda ainult teleri kõlarite peale, siis tuleks üle vaadata helisätted ning seal sisse lülitada „võimendatud heli“ funktsioon. See toob esile rohkem bassi ja keskmisi toone, nagu oleksid kinos või vaataksid live-kontserti kohapeal,“ lisas ta.

Vähenda silmade koormust

Inimene vaatab igapäevaselt nii palju ekraane, mistõttu tuleks silmi hoida ja nendele koormust vähendada, ent teleripilt peaks endiselt kristallselge olema. „Mitmed telerid pakuvad silmade mugavuse režiimi, mis automaatselt kohandab ekraani eredust ja tooni, põhinedes integreeritud valgussensorile ning päikesetõusu ja -loojangu kellaaegadele. Kui pimedas telerit vaadata ja see režiim sisse lülitada, on vähenenud sinise valguse tase ning pildid paistavad soojemad,“ rääkis Pennar.

Kasuta võimalusel erirežiime otstarbekalt

Kui oled aga videomängur, siis kindlasti veendu, et su teleril on piisav värskendussagedus ning eraldusvõime. „Mitmetel telerimudelitel on eraldi olemas ka mängurežiim, eriti lühikese viivitusega. Paari millisekundilist viiteaega telerit vaadates eriti ei märka, aga mängides on lugu teine. Seega olemasolul võiks erirežiimi kindlasti sisse lülitada, tihtipeale telerit konsooliga ühendades lülitub režiim sisse automaatselt,“ ütles tootekoolitaja.

Leia endale eelistatuim lahendus

Reaalsuses on kõikidel teleritel väga palju erinevaid režiime, seadeid ja funktsioone, mis vaatamiskogemust mõjutavad. Katsetades tuleks leida just need, mis isikliku vaatamiskogemuse parimaks teevad. „Näiteks lülitan mina teleris välja pildi sujuvaks tegemise seaded, sest see justkui kaotab ära originaalse eesmärgi, mida sisulooja soovis saavutada,“ rääkis Pennar.