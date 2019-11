Galerii: Pääsupesa lasteaia lapsed käisid kaitseliiduga tutvumas

Pääsupesa lasteaia 5-6aastaste rühma lapsed käisid täna kaitseliiduga tutvumas.

Lääne maleva kompanii ülem Jüri Tõnisma küsis lastelt, kuhu nad on tulnud. Lapsed hüüdsid ühest suust, et nad on sõjaväe majas. Tõnisma parandas neid, et ollakse siiski kaitseliidus.

Lastele tutvustati nii kaitseliitlase varustust, relvi, sidevahendeid kui ka autosid. Kaitseliiduga tutvuma tulnud Linda Mai ütles, et talle meeldisid kõige rohkem just sidevahendid – lapsed olid erinevates tubades ja ütlesid läbi raadiosaatja üksteisele: „Õun, õun, pirn kuuleb.” Ja vastupidi.

Steven, kelle isa töötab Ämaris, teatas, et talle meeldis kõik.

Mõned poisid olid eriti vaimustuses just relvadest. Lastele relvi näidanud Arvi Matto rõhutas, et kunagi ei tohi relvaga inimese poole sihtida, ka mitte mängurelvaga.

Kaitseliiduga tutvumise päeva lõpetas kaitseliidu veoautoga sõit läbi linna tagasi lasteaeda.

Malle-Liisa Raigla fotod