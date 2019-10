Eesti Post plaanib perioodika kojukande hindu tõsta 11,1 protsenti

Esmaspäval toimus Omniva kaubamärgi all tegutseva riigi logistikafirma Eesti Post erakorraline üldkoosolek. Muuhulgas teatas ettevõtte juhtkond üldkoosolekuks oleva ettevõtlusministrile Kert Kingole, et Eesti Post plaanib perioodika kodukande hindu tõsta 11,1 protsenti, kirjutab ERR .

„Üldkoosolek võttis teadmiseks AS Eesti Post poolt kavandatava perioodikateenuse hinnatõusu keskmiselt 11,1 protsenti. Hinnatõusuga kaasnevad täiendavad rahalised vahendid suunatakse postitöötajate palgatõusuks,” seisab Eesti Posti erakorralise üldkoosoleku kokkuvõttes.

Perioodika kojukande hinnatõusu vastu on läbi aastate seisnud meediaettevõtted. Meediaettevõtete liidu tegevdirektor Mart Raudsaar on varasemalt öelnud, et meediafirmad on valmis kojukande süsteemi kokkukukkumise vältimiseks omapoolseks panuseks ja kompromissideks, kui nendega kaasnevad pikemaajalised garantiid.