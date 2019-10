Algavad lisareisid Hiiumaa laevaliinil

Oktoobrikuust on Hiiumaa laevaliinile lisatud reedeti kell 17.30 väljumine Rohukülast – reedel on esimene võimalus seda kasutada, kirjutab Hiiu Leht.

TS Laevad teenindusjuht Terje Kaibald põhjendas muudatust sellega, et eelmisel aastal tuli mitmel nädalal just sel kellaajal lisareise teha. Rattanädalavahetuse puhul on täna ja homme lisareisid, mis väljuvad 4. oktoobril kell 14.30 ja 5. oktoobril kell 8.30 Rohukülast. Samamoodi on Rohukülast planeeritud lisaväljumised 18. ja 19. oktoobriks, kui algab koolivaheaeg ning reedeks, 8. novembriks, enne Hiiumaa rahvarallit.

Praegune sõiduplaan kehtib 5. jaanuarini, mil tavapäraselt läheb Hiiumaa parvlaevaliinil käiku talvine sõiduplaan. On lootust, et sel talvel saab üle mitme aasta taas olema sõiduplaanis kuus põhireisi. Selle jaoks on vabariigi valitsus 2020. aasta riigieelarves ette näinud lisavahendid.

“Läbirääkimised aastaringse niinimetatud kuue reisi põhigraafiku üle on pooleli, laua taga Hiiumaa valla, ettevõtjate ja TS Laevad esindajad,” selgitas valla ühistranspordi spetsialist Piret Sedrik.

Osapoolte kokkusaamine on järgmisel nädalal.