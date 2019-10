Haapsalu saab uue üldplaneeringu

Kõigil ühinenud omavalitsustel tuleb haldusreformi tõttu teha uus üldplaneering, Haapsalu linna ja endise Ridala valla üldplaneeringud on aga nii ajast ja arust, et vajaksid ümbertegemist ka ilma selle kohustuseta.

„Praegu kehtivad üldplaneeringud on vananenud,“ ütles Haapsalu aselinnapea Helen Rammu. Haapsalu oma pärineb aastast 2006. Endise Ridala valla üldplaneering kehtestati aastal 2010. „Ka see on vananenud, eelkõige ehitustingimuste osas, kuna vahepeal on muudetud tervet rida seadusakte,“ ütles Rammu.

Haldusreformist tulenev nõue ühinenud omavalitsusele uus üldplaneering teha on Rammu sõnul formaalne, Haapsalu vajadus selle järele on aga vägagi sisuline.

