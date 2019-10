Galerii: Merlin Soomets on Läänemaa aasta õpetaja

Läänemaa haridustöötajate liit ja SA Läänemaa autasustasid täna Haapsalu kuursaalis välja Läänemaa aasta õpetajad 2019. Läänemaa aasta õpetaja aunimetuse sai Haapsalu linna algkooli klassijuhataja Merlin Soomets.

„Ma seda küll ei oodanud, et üleüldise aasta õpetaja tiitli saan,” ütles Soomets.

Soomets küll aimas, et midagi ta saab, kuid mitte seda, et on aasta õpetaja. Õpetajana on Soomets töötanud viis aastat ja õpetaja töö juures köidab teda see, et iga päev on erinev. Samuti kiitis ta oma praegust klassi ja lapsevanemaid. „Koos nendega kasvada, olla ja teha – see kõik on nii vahva,” ütles Soomets.

Kokku tänati õpetajaid 11 kategoorias. Kandidaate said esitada kõik, kes tahtsid. Iga kategooria nominendid ja parima valis välja komisjon koosseisus Ene Sarapuu (Vormsi vald), Malle Õiglas (Haapsalu linn), Kaie Talving (Lääne-Nigula vald), Mare Tereping (koolijuhtide ühendus) ja Marju Viitmaa (haridustöötajate liit).

Aasta klassiõpetaja: Merlin Soomets, Haapsalu linna algkool.

Nominendid: Piret Pärnapuu, Haapsalu põhikool; Sirje Sinitskaja, Uuemõisa algkool; Taimi Sammel, Haapsalu linna algkool; Tiia Lehepuu, Haapsalu linna algkool; Viive Karnau, Haapsalu linna algkool; Lehti Padu, Haapsalu põhikool.

Aasta lasteaiaõpetaja: Liivi Veske, Haapsalu Tõrukese lasteaed, muusika.

Nominendid:Maire Suurkask, Ridala lasteaed; Moonika Nermann, Uuemõisa lasteaed; Pille Meeles, Uuemõisa lasteaed; Regina Kleemann, Linnamäe lasteaed; Vilve Toomikas, Haapsalu Pääsupesa lasteaed; Irja Põder, Haapsalu Tõrukese lasteaed.

Aasta klassijuhataja: Anneli Jaaku, Taebla kool, inimeseõpetus.

Nominent:Triinu Suitsberg, Haapsalu põhikool.

Aasta põhikooliõpetaja: Ivi Küla, Risti põhikool, muusika.

Nominendid:Piret Silm, Ridala põhikool; Silvia Ladva, Uuemõisa algkool; Ulrika Tülp, Haapsalu linna algkool; Ülle Lumeste, Haapsalu põhikool; Triinu Suitsberg, Haapsalu põhikool.

Aasta gümnaasiumiõpetaja: Rea Raus,Läänemaa ühisgümnaasium, majandus ja inglise keel.

Nominent:Tiina Brock, Läänemaa ühisgümnaasium.

Aasta kutsekooliõpetaja: Ivika Raudsepp, Haapsalu kutsehariduskeskus, kodumajandus.

Aasta tugispetsialist: Raili Lao, Haapsalu Viigi kool, ravivõimlemise õpetaja.

Nominent:Tiina Muld, Oru kool.

Aasta koolijuht: Malle Õiglas, Haapsalu linna algkool.

Nominendid: Ain Iro, Läänemaa ühisgümnaasium; Kersti Arov, Ridala põhikool; Maia Tohver, Uuemõisa algkool; Merle Moumets, Haapsalu linna algkool;

Aasta tegu: Läänemaa ühisgümnaasiumi muusikal „100 aastat koolielu”.

Aastate õpetaja: Malle Niit, Taebla kool, vene keel, klassiõpetaja,Kaja Avila, Taebla kool, muusika,Tiina Muld, Oru kool,logopeed ja Ülle Lumeste, Haapsalu põhikool, matemaatika.

Aasta huvitegevuse õpetaja:Tiiu Randmann-Mihkla,Haapsalu noorte huvikeskus, kunst.

Nominendid: Jüri Ilves, Haapsalu muusikakool; Indrek Jets, Haapsalu kunstikool; Jaanus Levkoi, Läänemaa spordikool, Teele Takjas, OÜ Rõõm Muusikast.

Tänavu tööle asunud noored õpetajad: Kairo Kivi, Noarootsi kool ja Noarootsi gümnaasium, matemaatika, Rivo Reinsalu, Palivere kool, kehaline kasvatus ja Triinu Lentsman, Nõva kool, bioloogia- ja geograafia.

Arvo Tarmula fotod