Politsei eest põgenenud noorukit karistati šokivangistusega

Septembri lõpus juhiloata autorooli istunud ja läbi poole maakonna politsei eest põgenenud 18aastane Gerhander Trükmann peab oma teo eest 20 päeva vangis istuma.

Pärnu maakohus karistas teda 26. septembril kuue kuu pikkuse vangistusega, millest ta peab šokivangistusena reaalselt vangimajas veetma 20 päeva. Ülejäänud viie kuu ja kümne päeva pikkune vanglakaristus jääb kandmata, kui Trükmann aasta jooksul rohkem tahtlikku kuritegu toime ei pane ja täidab ette nähtud käitumiskontrolli nõudeid. Trükmann peaks vabanema 8. oktoobril.

Prokurör Marelle Ulla süüdistadas Trükmanni selles, et noormees on korduvalt juhiloata autot juhtinud. „Ta on küll esimest korda kohtu all, aga politsei on teda sel aastal roolist juba neli korda lubadeta tabanud ja neist kolm korda viimase kuu jooksul,” ütles Ulla. „Sellepärast oli oluline mõista talle šokivangistus.”

Trükmanni karistati tänavu 13. märtsil ja 1. septembril lubadeta sõidu eest väärteo korras. Sellele vaatamata jäi ta politseile 12. septembril Hiiumaal taas autoroolis vahele ja nädal hiljem, 19. septembril põgenes Lääne-Nigula vallas politseipatrulli eest. „Alates kolmandast korrast on tegu süstemaatiline ehk kuritegu,” selgitas Ulla.

Peale šokivangistuse otsustas kohus konfiskeerida Audi, millega Trükmann politseipatrulli eest põgenes, ja ta peab tasuma ligi 1090 eurot menetluskulusid. Kohtuotsus pole veel jõustunud.

19. septembril kella 23 paiku eiras kahtlase sõidustiiliga tähelepanu äratanud 18aastane Trükmann Uuemõisas politsei peatumismärguannet ja üritas politseipatrulli eest põgeneda. 40 minuti jooksul ajas politsei noormehe juhitud Audit taga mööda Läänemaa teid, tehes korduvalt hoiatuslaske õhku ja põgeneva auto suunas. Audi peatus Nõva piiril.

Järgmisel päeval, 20. septembril andis kohus loa Trükmann vahi alla võtta, põhjendades oma otsust sellega, et vabaduses võib noormees jätkuvalt kuritegusid toime panna ja vaatamata varasematele karistustele pole tema käitumine paranenud, vaid muutunud järjest ohtlikumaks.