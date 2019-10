Pääste: Haapsalus kõrbes toit, Martna kandis kukkus puu katusele

3. oktoobril kell 8.43 said päästjad väljakutse Haapsalus Kastani tänavale, kus naabrid tundsid, et ühest korterist tuleb kõrbelõhna. Kohale jõudnud päästjad leidsid ahjus kõrbema läinud leivad ja likvideerisid tuleohu. Päästjad lugesid ka perenaisele sõnad peale, et toidukõrbemine on ohtlik ja võib lõppeda kurbade tagajärgedega. Lisaks palusid nad perenaisel vahetada ära suitsuanduri patareid, et andur õigeaegselt ohust märku annaks

Samal päeval kell 12.36 teatati häirekeskusele Martna kandis Uuskülas üleeilse tormi tõttu maja katusele ja osaliselt sõiduteele kukkunud puust. Päästjad likvideerisid ohtliku puu maja katuselt ja ohu sõiduteelt.