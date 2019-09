Kaja Lotman pälvis esimese eestlasena Euroopa tähtsa looduskaitseauhinna

Looduskaitsja Kaja Lotman pälvis esimese eestlasena Euroopa Kaitsealade Liidu medali. Alfred Toepferi medal antakse erakordse panuse eest Euroopa looduskaitsesse ning säästvasse arengusse, vahendas ERRi uudisteportaal.

Lotman elab Matsalu rahvuspargis ja töötab nõunikuna keskkonnaametis. Ta ütles, et tehtud tööst üks südamelähedasemaid on olnud niitude taastamise teema.

“Siin Matsalu randadel selgus ju see, et kui lehmad lähevad rannast ära, siis lähevad ka linnud rannast ära. Siit algas see idee, et tuleks hakata taastama traditsioonilist karjatamist rannas. See kasvas ja paisus, on muutunud üle-eestiliseks küsimuseks ja on selgunud, et samasugune oluline asi on toimunud ka kogu Euroopas,” rääkis ta.

Liidu nõukogu liige Nele Sõber ütles, et Lotmani puhul tõstetigi esile just seda, et ta on panustanud põllumajandusmeetmete loodussõbralikumaks mõõtmiseks Euroopas.