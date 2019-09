Ansambel Klots esitleb nostalgiapäevadel oma esimest plaati

Juba täna või homme peaks Haapsallu jõudma ansambel Klotsi värskelt valmis saanud esimene CD plaat, mida tuli oodata kümme aastat. Esikplaadi esitluskontsert toimub sel reedel Nostalgiapäevade raames SEE Teatris.

„Meil on plaadi tegemise mõte olnud juba jupp aega, aga kuidagi ei jõudnud varem selle teostamiseni,“ ütles ansambli lõõtsamees Anto Siimson.

Kuna Klotsi neljast liikmest ühelgi plaadi tegemise kogemust polnud, kutsuti appi muusik ja produtsent Aivar Vassiljev. „Ta mängib ise mitmes koosseisus, näiteks Väikeste Lõõtspillide Ühingus, ja tal on endal ka väike stuudio,“ selgitas Siimson.

Vassiljevi stuudios salvestati kaks lugu, ülejäänud kümme olid Klotsil erinevates stuudiotes salvestatud juba varem. „Esimesed neli lugu salvestasime 2011. aastal Tartus Sven Kullerkupu stuudios, viis lugu on salvestanud meie oma kidramees Mäx ehk Marek Lamp ja üks lugu salvestatud raadioamajas,“ loetles Siimson.

Kaksteist lugu sätiti sobivasse järgnevusse ja Vassiljev andis varasematele lindistustele omalt poolt väikse värskendava lihvi.

„See plaat on läbilõige ansamblist Klots – on aeglasemaid ja kiiremaid lugusid, natuke bluusi ja natuke rõõmsamaid lugusid,“ ütles Siimson.

Plaadi nimi on „Must pluus“. „Pluus tugeva p-ga,“ rõhutas Siimson. See on tema sõnul lugu, mis aastaid tagasi prooviruumis spontaanselt kuju võtma hakkas.

Plaadi kujunduse tegi Haapsalu mees Peeter Särg. „Ta tegi meile väga vägeva kujunduse,“ kiitis Siimson.

Ansambel Klots esitleb „Musta pluusi“ nostalgiapäevade raames sel reedel kell 22 SEE Teatris. Bänd lubab kahe tunni pikkust kontserti, sest ühtlasi on Klotsil täitub ühtlasi ka kümme tegutsemisaastat. „See on meie juubelikontsert ja selle toimumise aeg ei ole valitud juhuslikult. Meie esimene kontsert toimus 12. septembril 2009 just Nostalgiapäevadel ja ka meie esimese aastapäeva kontsert toimus nostalgiapäevade ajal. Jätkame seega traditsiooni,“ ütles Siimson.

Pilet maksab 7 eurot. Koha pealt saab osta ka Klotsi CD-plaadi ja autogrammid peale küsida.

Ansambel Klots

Neli Haapsalu piloimeest said kokku 2009. aastal: Ott Vallik trummidega, Anto Siimson lõõtsaga, Indrek Kalda basskitarriga ja Marek „Mäx” Lamp akustilise kitarriga.

Igal mehel oli täiesti erinev muusikaline taust: Antol rahvamuusika, Ints oli punkbändis mänginud, Mäx oli progemees ja Ott metal’i mees.

Kohe esimestest kordadest hakkas see kummaline kooslus aga suurepäraselt tööle.

Bändi asutajaliige Ott Vallik kolis 2014. aastal Tartumaale.

Tema asemel kutsuti trumme mängima Heigo Siitsmann.