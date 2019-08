Peaminister Jüri Ratase umbusaldamine kukkus läbi

Riigikogu arutas tänasel erakorralisel istungil peaminister Jüri Ratasele esitatud umbusaldusavaldust, mille algatasid 44 saadikut. Umbusaldusavaldus ei leidnud toetust, poolt hääletas 40 saadikut, vastu oli 55 saadikut. Umbusalduse avaldamiseks oli vaja vähemalt 51 saadiku toetus.

Kaja Kallas (RE) põhjendas umbusaldusavalduse esitamist. „Jüri Ratas näib kena inimene. Ma usun, et enamus meist võib sellele väitele alla kirjutada. Aga tänane umbusaldushääletus ei ole mitte selle üle, kas Jüri Ratas meile meeldib või mitte. Esitasime umbusaldusavalduse, kuna Jüri Ratasel on peaministrina vastutus selle eest, mis meie riigis toimub,“ ütles Kallas.

Kallase sõnul on Eesti on ikka tahtnud olla maailmaareenil võrdne võrdsete seas ja see on meil üsna hästi õnnestunud. „Võib öelda, et peaminister ei vastuta kõikide tema valitsuse ministrite märkide ja väljaütlemiste eest, mis on toonud kaasa Eesti rahvusvahelise maine kahjustumise. Peaminister ju ei ole neid märke teinud. Peaminister on ju lugupidav. Aga me teame ju, et see ei loe. Väljaspool Eestit on valitsus tervikuna see, kes annab Eestile näo ja see nägu pole enam puhas,“ selgitas Kallas. Ta tegi ülevaate rahvusvahelises meedias toodud hinnangutest, kuidas Eesti selle valitsuse ajal paistab.

Kallas analüüsis ja hindas Ratase valitsuse tegevuse erinevaid aspekte ja ministrite väljaütlemisi. „Me ju teame, et paljude selle valitsuse probleemide algallikas on EKRE, aga murelikuks teeb see, et peaministri sõna selles valitsuses ei maksa ja peale jääb alati EKRE seisukoht. Peaminister on peale valitsusse ametisse astumist juba 14 korda öelnud, et valitsuse ministrite käitumine on lubamatu, kohatu ja see ei tohi korduda. Ometi näeme, et see taunitav käitumine kordub,“ ütles Kallas.

„Kui rikkumised või üleastumised oleksid üksikud, saaks nõuda konkreetse ministri tagasiastumist. Kuivõrd need rikkumised korduvad praktiliselt nädalast nädalasse, siis saab see juhtuda vaid peaministri heakskiidul. Peaminister, kes laseb Eestit lõhkuda, vastutab selle eest isegi siis, kui see ei toimu mitte tema aktiivsete tegude, vaid passiivse pealtvaatamise tulemusel,“ põhjendas Kallas.

Peaminister Jüri Ratas põhjendas oma tegevust valitsusjuhina: „Poliitiku ja peaministrina on minu jaoks alati olnud oluline, et suudaksime Eestit ühendada, ühiskonna lõhesid tasandada ning suurendada meie kõigi vahelist sidet. Pikkade aastate jooksul on meie ühiskonnas tekkinud ja püsinud mitmed vastuolud, seda meie kõige parematest soovidest hoolimata. Seepärast olen öelnud, et peaminister peab olema peaminister kõigile Eestimaa inimestele, mitte ainult oma toetajatele või valijatele.“

Ratas tõrjus väited, et Eestil pole toimivat valitsust ja tõi näited vastuvõetud otsustest. „Näiteks leppisime kokku vajalikud investeeringud, et parandada rahvusraamatukogu ja rahvusarhiivi töötingimusi ning alustada Eesti Rahvusringhäälingule uue maja ehitamisega. Samuti otsustasime panustada Politsei- ja Piirivalveameti piirkondlike hoonete kaasajastamisse ning Päästeameti komandode renoveerimisse. Lisaks suunasime vahendeid riigimajade rajamisse meie maakonnakeskustesse, et tuua kohalikele elanikele pakutavad teenused mugavalt ühe katuse alla,“ ütles Ratas. Ta lisas veel mitmed näited valitsuse vastuvõetud otsuste kohta, mida pidas kaalukateks.

„Ma mõistan, et see koalitsioon ei paista paljudele kerge. Võin kinnitada, et meil on olnud rohkelt raskeid hetki ka valitsuspartnerite vahel,“ tunnistas Ratas. Ta lisas, et küllap on neid kõigis valitsustes. „Kindlasti ei ole opositsioonist vähese kogemusega valitsusse tulemine kerge. Samas tunnen ma partnerite vahel ka iga päev piisavat tahet kootööd teha ja ühisosa leida. See annab mulle usku, et eksimuste ja valearvestuste kõrval jäävad üha rohkem kõlama väärikad sõnad ja tõsised teod,“ märkis Ratas.

Ratas vastas seejärel saadikute küsimustele. Esitatud küsimused ja antud vastused on avaldatud allpooltoodud istungi stenogrammi lingi kaudu.