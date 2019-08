Novsjolov loobus vehklemiskoondise peatreeneri kohast, tema asemel astub Peeter Nelis

Läinud sügisest Eesti meeste epeekoondist juhtinud Nikolai Novosjolov otsustas peatreeneri ameti maha panna ja tema asemel saab meeskonna peatreeneriks Peeter Nelis.

Novosjolov põhjendas peatreeneri ametist loobumist meeskonna kesiste tulemustega Euroopa ja maailmailmameistrivõistlustel. Novosjolov ütles Eesti Päevalehele, et andis endale hooaja eel lubaduse, et meeskonnale on jõukohane tulla EM-il medalile ja MM-il kaheksa hulka. Neid eesmärke ei suudetud aga täita – võistkonnavõistlusel sai epeemeeskond EMil neljanda ja MMil 13. koha. Indivduaalvõistlusel oli Sten Priinits eestlastest parimana EMil 27. ja MMil 32..

Teise loobumise põhjusena nimetas Novosjolov seda, et tulemuse puudumisel jäid meeskonna liikmed palgata ja on sisuliselt amatöörsportlased. „Sellisel juhul pole minul peatreenerina õigus palka saada. Tegelikult langetasin selle otsuse juba pärast MM-i,” ütles ta Eesti Päevalehele.

Ka varem meeste koondist juhendanud Peeter Nelise valimisest uueks peatreeneriks ütles Novosjolov, et see oli juhatuse ettepanek. „Kui tuli jutuks teema, et ma enam ei jätka, hakati arutama, kes oleks võimalikud kandidaadid. Kui Peetri nimi läbi käis, siis keegi vastu ei olnud,” rääkis Novosjolov.

Juba enne peatreeneri ametisse astumist ütles samal ajal tipptasemel vehklejana jätkav Novosjolov, et peatreeneri ametikoht tuli talle liiga vara ja parema meelega võtaks ta selle pakkumise vastu pärast olümpiamänge.

Vähem kui aasta pärast toimuvateks olümpiamängudeks valmistuv Novosjolov on kimpus olnud käevigastusega, mistõttu ta pidi nii EMil kui ka MMil võistlemisest loobuma. Lääne Elule ütles ta, et praegu on käsi juba parem: „Aga vehelda pole ma sellega veel saanud.”

Eesti meesvehklemise praegust seisu hinnates ütles Novosjoliv, et kuigi on poisse, kes tahavad ja püüavad, läheb järelkasvuga läheb veel aega. „Värsked koondislased peavad end veel tõestama,” lisas ta.

Peeter Nelist ei õnnestunud kommentaari saamiseks telefonitsi kätte saada.