Helle-Moonika Helme kinkis suurperede liidule üheksa koolikotti

Täna andis riigikogu liige Helle-Moonika Helme Läänemaa suurperede liidule üheksa seljakotti.

Just nii palju on liidus lapsi, kes tänavu alustavad kooliteed. Umbes nädala eest võttis Läänemaa suurperede liidu juht Inga Pärnaste, kes soovis liidu nimel kooliminevaid lapsi kvaliteetse kotiga toetada, ühendust Helmega.

Pärnaste oli varem Helmega koos kogunud raha, et parandada Tõrukese lasteaia õueala. Samuti on Helme olnud selle taga, et Tõrukese lasteaed sai õuesõppemaja.

„Isegi ei võtnud mõtlemisaega, ütles kohe jah,” ütles Pärnaste.

Koolikotid ostis Helme oma raha eest. „Riigikogulase palk on piisavalt suur, et üheksa koolikotti osta,” ütles Helme.

Helme ütles ka, et erakonna või mõne asutuse kaudu koolikottide ostmine oleks olnud nii keeruline, et kottide saamise ajaks, oleks kool juba pealehakanud.

Esimesena sai koolikoti väljavalida Pärnaste poeg Len. Küsimusele, kuidas koolikott meeldib, vastas Len, et hästi.

Pärnaste ütles, et kuna tal läheb tänavu kooli kolm last, siis ta teab, kui suur väljaminek see on. Seepärast sooviski ta ühe suurema väljamineku, koolikotiga, oma liidu liikmeid toetada.

Teistele liidu liikmetele lubas Pärnaste kotid üle anda täna.

Läänemaa suurperede liidus on 84 peret. Enne kooliasjade kogumiskampaaniat uuris Pärnaste liidu liikmetelt, kui palju on neil kooliskäivaid lapsi. Küsimusele vastas 50 peret, kus kasvab kokku 160 koolilast, kelles 9 lähevad esimesse klassi.

Arvo Tarmula fotod